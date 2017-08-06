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Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak'ta bir otomobilin önce kamyona sonra karşı yönden gelen başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Uşakta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

06 Ağustos 2017 11:30

Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam Uşak Ulubey yolu Omurca köyü yol ayrımına yakın mevkide yaşandı. 64 LT 841 plakalı otomobil önündeki 07 LNT 43 plakalı kamyonu sollamak isterken arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile karşı şeride savrulan otomobil bu sefer 64 HF 840 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 64 LT 841 plakalı otomobilde bulunan Mümtaz Kozak olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan bir kişi ve 64 HF 840 plakalı araçta bulunan bir kişi olmak üzere iki kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılırken güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Ertunç Öztürk


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