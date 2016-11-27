Edinilen bilgiye göre kaza, Banaz Hamamboğazı mevkiinde meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Uşak yönüne seyir halinde olan Habip K.’nin kullandığı 42 EDZ 89 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan 03 AL 535 plakalı tıra, ardından yine park halinde olan 43 VH 848 plakalı binek araca çarptı. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken, kazada binek araçta bulunan Recep Özen (60) hayatını kaybetti. Yine binek araçta bulunan Bülent Özen, Hafize Ayşe Özen ve park halinde bulunan tırın sürücüsü Şeref Olgun yaralandı. Yaralılar, Banaz ve Uşak devlet hastanelerine sevk edilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan tırlarda bulunan briket ve fayans parçalarının yola saçılmasından kaynaklı trafik akışı bir süre durdu. Yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ertunç Öztürk

UŞAK