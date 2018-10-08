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Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı...

Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı...
Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı...

Uşak’ta sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta bulunan 4 kişiden 1’i öldü, 3’ü yaralandı.

Kaza sabaha karşı 03:00 sıralarında Uşak - Banaz arasında bulunan Gedikler köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan A. idaresindeki 64 FS 733 plakalı otomobil aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmaya başladı. Kazada araçtan yola fırlayan yolculardan Şerif Akgül olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer 3 kişi 112 acil yardım ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.  

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