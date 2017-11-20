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Uşak’ta trafik kazası; 1 ölü, 4 yaralı

Uşak’ta meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişide yaralandı.

Uşakta trafik kazası; 1 ölü, 4 yaralı

20 Kasım 2017 00:15

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Uşak merkez Çarıkköy mevkiinde meydana geldi. Aynı aileden 5 kişinin bulunduğu 64 LE 457 plakalı araç, sürücü Beytullah Durmuş direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası sürücünün eşi Yasemin Durmuş olay yerinde hayatını kaybederken, Beyttullah Durmuş ve 3 çocuğu yaralı olarak kazadan kurtuldular.

Yaralılar 112 acil yardım ekipleri tarafından kentte hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ertunç Öztürk
 

Etiketler: kaza, Uşak

 

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