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Uşak’ta trafik kazası 1 ölü, 9 yaralı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır toplam 9 kişide yaralandı.

Uşakta trafik kazası 1 ölü, 9 yaralı

23 Ekim 2016 19:24

Edinilen bilgiye göre, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Güllüçam ve Ahat köyü arasında öğlen saatlerinde Kemal Kılıç’ın kullandığı 64 AR 712 plakalı otomobil ile Metin Işık’ın kullandığı 64 NP 131 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Kemal Kılınç (33) direksiyon başında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün eşi Esma, çocukları Davut ve Yusuf Mert Kılıç ile diğer araçta bulunan sürücü Metin Işık, Ayşe Dudu Işık, Fatma Işık, Zahide Steinegger, Fatma Arslan, ve Hamide Çoşkun yaralandılar. Kaza sonrası olay yerine intikal eden Banaz Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Yardım ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Her iki araçta bulunan yaralılar kentteki hastanelere sevk edilirken iki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden sürücü Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Etiketler: trafik kazası, Uşak


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