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Uşak’ta trafik kazası; 1ölü 1 yaralı

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında 7 aylık hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti.

Uşakta trafik kazası; 1ölü 1 yaralı

03 Kasım 2016 12:26

Edinilen bilgiye göre kaza Kuzey Çevre Yolu Çokkozlar kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen 42 EGS 51 plakalı A.O.T. idaresindeki TIR, Recep Kaymak’ın kullandığı 64 DT 062 otomobile kavşakta çarparak sürüklemeye başladı. Kazada otomobil sürücüsünün 7 aylık hamile eşi Havva Hanım Kaymak araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışmasının ardından talihsiz anne adayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Recep Kaymak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken TIR sürücüsü A.O.T. gözaltına alındı. 

Ertunç Öztürk

Etiketler: trafik kazası, Uşak


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