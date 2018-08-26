Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Uşak’ta trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Uşak’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Uşakta trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

26 Ağustos 2018 00:17

Kaza, Ulubey – Eşme karayolu arasında bulunan İnay köyü mevkiinde saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Eşme’den Ulubey yönüne seyir halinde olan Mehmet Aydın idaresindeki 64 EP 883 plakalı araç ile karşı yönden gelen Mustafa İpek idaresindeki 64 NA 617 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken otomobil sürücülerinden Mehmet Aydın (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan torunu Mehmet (13) ve gelini Sevil Aydın (34) yaralı olarak kurtarıldı.
Diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Gülhan Altuğ (43) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Mustafa İpek (49), Şanize İpek (48), Sefer Can İpek (23) ve Kadir Altuğ (22) yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Uşak kent merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.
Kaza nedeniyle Ulubey – Eşme karayolu geçici olarak trafiğe kapanırken, araçların yoldan çekilmesinin ardından yeniden normale döndü. Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ertunç Öztürk
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç