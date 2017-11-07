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Uşak’ta tren hemzemin geçitte tıra çarptı: 1 ölü

Uşak’ta trenin hemzemin geçitte iş makinası taşıyan tıra çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Uşakta tren hemzemin geçitte tıra çarptı: 1 ölü

07 Kasım 2017 18:57

Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak’ın Banaz ilçesi Güllüçam köyünde meydana geldi. Afyonkarahisar’dan İzmir yönüne seyir halinde olan DE 24 222 sayılı tren, Güllüçam köyü mevkiindeki kontrolsüz hemzemin geçitte iş makinası taşıyan Recep Çelebi idaresindeki 03 RC 133 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile paramparça olan tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Çelebi’nin cesedi savcının incelemesinin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Güvenlik güçleri meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Ertunç Öztürk
 

 

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