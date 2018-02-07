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Uşak’ta yabancı uyruklu uyuşturucu tüccarı 3 kişi tutuklandı

Uşak polisi uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı operasyonda yabancı uyruklu 3 kişiyi yakaladı. Operasyonda 31,5 gram eroin ile 0,50 gram metamfetamin ele geçirdi.

Uşakta yabancı uyruklu uyuşturucu tüccarı 3 kişi tutuklandı

07 Şubat 2018 20:41

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütlerinin en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucu maddelerine karşı yaptığı operasyonlar kapsamında Uşak’ta 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon esnasında şüpheliler üzerinde yapılan aramada 31.5 gram eroin ve 0.50 gr metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ikisi İran biri de Afgan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınarak Narkotik Şubeye götürülen 3 kişi işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Ertunç Öztürk - Ferhat Bal

Etiketler: Uşak

 

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