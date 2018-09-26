Uşak'ta yasadışı bahis operasyonu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Uşak genelinde yasadışı bahis oyunu oynatan, oynayan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak 67 personel il merkezi ve ilçelerde sıkı denetim yapıldı. Yapılan denetim ve kontroller sonucunda 683 şahıs sorgulandı, 64 umuma açık yer denetlendi. Bu çalışmalarda 1 aranan şahıs yakalanırken, 1 işyerine yaşı küçük şahıs bulundurmaktan, 1 işyerine belgesiz alkol sunumu yapmaktan işlem yapılarak toplam 4 bin 973 TL idari para cezası uygulandı.

Ertunç Öztürk