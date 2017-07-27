Uşak'taki çevreyolu çalışmasında 2 bin yıllık nekropoller bulundu

Uşak Valisi Salim Demir, Uşak Merkez Kayağıl köyünde bulunan ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu öngörülen nekropollerde incelemelerde bulundu. Arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölgeye verilen isim olan ve Yunanca nekros-polis (ölüler şehri) denilen nekropollerde yaptığı incelemenin ardından açıklamada bulunan Vali Demir, "Spesifik olarak şu anda bulunduğumuz kaya ve toprağa oyulmuş nekropollerin eski bir yerleşim yeri olduğunu Temeneouthrai (Uşak Antik Kenti)'nin mezarları olduğunu biraz önce gündeme geldiği gibi karşı tarafta yamaçlarda da yine kaya mezarlarının olduğunu dolayısıyla buranın büyük bir şehir olduğunun bunlar işaretleri oluyor. Şu anda burayla ilgili bölüme geçecek olursak, malum çevre yolu çalışmaları sırasında buranın tarihi dokusu olduğu ortaya çıktı ve bunun üzerine gerekli çalışmalar yapıldı. Kültür varlıkları koruma kurulu ve genel müdürlüğün izinleriyle burada iki ay süreyle kurtarma kazısı yapıldı şu anda onun raporları Kültür Varlılarını Koruma Kurulu'na sunuldu. Dolayısıyla buranın gelecek süreciyle ilgili karaları bu kurul kararıyla netleşecek. Ancak göz başka bir şeye gerek bırakmıyor burada ciddi bir antik kentin mezarının olduğunu her şey gösteriyor. Dolayısıyla buranın yerleşim yeri olarak da Roma dönemine ait olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz.

Bizim bundan önceki haftalarda yine bir açıklamamız olmuştu. Orada da su kenarlarındaki yerleşim yerleri itibariyle insan yaşantısının olduğunu ve bunun da 200 bin yıllık olduğunu da bu vesileyle yeniden vurgulamak istiyorum. Buranın da yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğunu şu andaki bulgular biz söylüyor" dedi.

Tanıtımı bir şehrin gelişmesinde ve buraya gelecek yerli, yabancı turistlerin ve burayla ilgili yapılacak olan çalışmaların birinci basamağı olduğunu düşündüğünü söyleyen Vali Demir, "Dolayısıyla tanıtımı el birliğiyle yapmamız gerekiyor. Burada ve diğer antik kentlerde yapılan çalışmalarla ilgili dört tane daha antik kentimiz var oralarla ilgili çalışmaları ben şu an da Kültür Turizm Müdürümüze talimatı verdim yeniden derleyip sizlere sunacağız. Buraları unutturmadan sürekli canlı tutmanın yolu olarak söylüyorum. Ayda bir erken olur ama üç ayda bir değişik kentlerimizle ilgili veya tarihi değerlerimizle ilgili icabında İslam eserleriyle ilgili beraber dolaşacağız. Onlarla ilgili de Vakıflar Genel Müdürlüğü ile çok yakın ilişkimiz olacak. Uşak'ımızdaki bütün Selçuklu, Osmanlı eserlerinin onarımını ve restorasyonunu mutlaka çok kısa sürede çözmeyi ve eski haliyle daha canlı yaşar hale getirmeyi hedefliyoruz. Onlarla ilgili olmak üzere ortalama söylüyorum 3 ayda bir mutlaka eski tarihimizin ne kadar derin olduğunu, ne kadar eski bir yerleşim yeri olduğumuzu da zaman zaman vurgulamamız gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

52 adet mezar tespit edilerek kazılarının yapıldığını belirten Vali Demir şunları kaydetti:

“Burada iki çeşit mezar var, hem kayaya oyulmuş hem mezara oyulmuş mezarlar var, artık arazinin durumuna göre. En çok dikkat çekenler kayalara oyulmuş olanlar. Biraz önce yine ifade edildi karşıdakiler de burayla bağlantılı, yamaçlarda kaya mezarlar var.

Uşak'ın tarihi geçmişinin çok eski yıllara dayanıyor, 200 bin yıl öncesinde Uşak'ta insanın yaşadığına dair buluntular var. Ege'de bin yıl öncesinde yaşayan bütün şehirlerle irtibatlı olarak Uşak'ta da bir şehrin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz."

Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre Uşak ili Merkez Kayaağıl Köyü sınırlarında, Karayolları II. Bölge Müdürlüğünce 2014 yılında yürütülmekte olan Uşak Çevre Yolu yol çalışmaları sırasında kayalara ve ana toprağa oyulmuş mezarlar ortaya çıktı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan incelemede alanın Roma dönemi nekropollerinden (mezarlık) biri olduğu değerlendirildi ve alan Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenerek koruma altına alındı. İlgili koruma kurulu kararı ile yol çalışmalarının devem edebilmesi için il müze müdürlüğünce alanda kurtarma kazılarının yapılması kararı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ile Kayaağıl Nekropolünde 22 Mayıs 2017 de başlayan çalışmalar 2 ay süreyle devem etti ve 22 Temmuz 2017 tarihinde tamamlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda alanda 53 sondajda toplam 42 adet roma dönemi mezarı ile karşılaşıldı. Yaklaşık 2 bin yıllık mezarlığın asıl büyük şehir olan Temeneouthrai (Uşak) şehri ile bağlantılı olduğunu değerlendiriliyor. Kazı buluntuları arasında çeşitli koku kapları ve süs eşyaları bulunuyor. Kazı sonuç raporunun ilgili koruma kuruluna sunulmasından sonra kurulun vereceği kararlar doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bayram Keleş

