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Üsküdar açıklarında denizden ceset çıktı

İstanbul'da Üsküdar açıklarında erkek cesedi bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait deniz temizleme aracı tarafından bulunan ceset, deniz polisi tarafından denizden çıkarıldı.

Üsküdar açıklarında denizden ceset çıktı

07 Şubat 2017 12:13
Üsküdar açıklarında denizden ceset çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Üsküdar Vaniköy sahili açıklarında temizlik çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi deniz temizlik aracı ceset buldu. Olayın polise ihbar edilmesinin ardından müdahale için Vaniköy açıklarına deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi erkek bir şahsa ait olduğu tespit edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedi Vaniköy sahilinden kıyıya çıkardı.
Deniz polisi kıyıya çıkardığı cesedi polis merkezi ekiplerine teslim etti. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

Metin Başar - Mustafa Esen
 


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