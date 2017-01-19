Üsküdar Belediyesi, olumsuz hava şartları dolayısıyla gerçekleştiremediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programını düzenlediği kahvaltıda gazetecileri ağırlayarak gerçekleştirdi.

Düzenlenen kahvaltının ardından program, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve gazeteciler arasında gerçekleşen sohbetle devam etti. Üsküdar’da hayata geçecek birçok proje ve güncel konularda geçen sohbette Başkan Türkmen, gazetecilerin önerilerini dinledi. Programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven ve medyada aktif olarak çalışan birçok gazeteci katıldı.

Başkan Hilmi Türkmen’den gazetecilere teşekkür

Gazetecilerin yoğun bir tempoda çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Türkmen, “Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bazı çalışan gazeteci arkadaşlarla bir araya gelme fırsatı bulduk. Onlar yoğun bir iş hayatının stresinden uzak bir kahvaltı programında buluşmanın mutluluğunu yaşadılar. Biz de aynı şekilde bu mutluluğu paylaştık. Böyle serbest bir ortamda sohbet etme fırsatını bulduk, güzel de oldu. Dünyada gündemi bu kadar daha yoğun bir ülke olduğunu zannetmiyorum. Bu kadar yoğun bir tempoda gazeteci arkadaşlarımız bu yoğunluğu iyi götürüyorlar. Hepsi aralıksız çalışıyorlar. Onları hem tebrik ediyorum hem de bu yoğunlukta halkımızı doğru bir şekilde objektif kriterlere uygun bilgilendirdikleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Üsküdar'da yapımına devam eden ve hayata geçirilecek birçok proje hakkında gazetecilere bilgi veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çalışan gazetecilere yoğun tempoda gösterdikleri azim ve gayretten dolayı da teşekkür etti.

Harun Basat



