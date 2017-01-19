Diğer
Kategoriler

Üsküdar Belediyesi, gazetecileri kahvaltıda ağırladı

Üsküdar Belediyesi, Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlediği kahvaltı programında birçok gazeteciyi ağırladı. Başkan Hilmi Türkmen, gazetecilerle Üsküdar ve yapılacak projeler hakkında sohbet etti.

Üsküdar Belediyesi, gazetecileri kahvaltıda ağırladı

19 Ocak 2017 13:29
Üsküdar Belediyesi, gazetecileri kahvaltıda ağırladı - Tıkla İzle

Üsküdar Belediyesi, olumsuz hava şartları dolayısıyla gerçekleştiremediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programını düzenlediği kahvaltıda gazetecileri ağırlayarak gerçekleştirdi.
Düzenlenen kahvaltının ardından program, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve gazeteciler arasında gerçekleşen sohbetle devam etti. Üsküdar’da hayata geçecek birçok proje ve güncel konularda geçen sohbette Başkan Türkmen, gazetecilerin önerilerini dinledi. Programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven ve medyada aktif olarak çalışan birçok gazeteci katıldı.

Başkan Hilmi Türkmen’den gazetecilere teşekkür
Gazetecilerin yoğun bir tempoda çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Türkmen, “Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bazı çalışan gazeteci arkadaşlarla bir araya gelme fırsatı bulduk. Onlar yoğun bir iş hayatının stresinden uzak bir kahvaltı programında buluşmanın mutluluğunu yaşadılar. Biz de aynı şekilde bu mutluluğu paylaştık. Böyle serbest bir ortamda sohbet etme fırsatını bulduk, güzel de oldu. Dünyada gündemi bu kadar daha yoğun bir ülke olduğunu zannetmiyorum. Bu kadar yoğun bir tempoda gazeteci arkadaşlarımız bu yoğunluğu iyi götürüyorlar. Hepsi aralıksız çalışıyorlar. Onları hem tebrik ediyorum hem de bu yoğunlukta halkımızı doğru bir şekilde objektif kriterlere uygun bilgilendirdikleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Üsküdar'da yapımına devam eden ve hayata geçirilecek birçok proje hakkında gazetecilere bilgi veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çalışan gazetecilere yoğun tempoda gösterdikleri azim ve gayretten dolayı da teşekkür etti.

Harun Basat 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KENT HABERLERİ VİDEO GALERİ
KENT HABERLERİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!