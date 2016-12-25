Kabadayılık günlerinde attığı naraları şimdilerde tatlılarını satmak için atan Çakır Ahmet, "Başladığım zaman utanıyordum, koskoca Çakır Ahmet tatlı mı yapacak diye ama insan ekmeğini helal, doğru yoldan kazandığı zaman tatlı da yapar, satar da" dedi.

Eski kabadayı Çakır Ahmet’in yaptığı tatlıları daha rahat bir şekilde satabilmesi için Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından Çakır Ahmet'e seyyar araba hediye edildi. 60 yıllık Üsküdarlı olan Çakır Ahmet, kabadayılığı bıraktıktan sonra ekmeğini kendi elleriyle yaptığı tatlıları satarak kazanmaya başladı. Eski kabadayının tatlılarını sırtında taşıdığı sepetlerde sattığını duyan Başkan Türkmen, Çakır Ahmet'e kolaylık sağlamak amacıyla seyyar bir satış arabası hediye etti. Çakır Ahmet de sırtında taşıdığı tatlılarını hediye edilen arabaya yerleştirdi. Ahmet, seyyar araba ile ilk satışına başlamadan önce belediye binası önünde Başkan Türkmen’e hazırladığı tatlılardan ikram etti. Çakır Ahmet, araba için Üsküdar Belediye Başkanı'na teşekkür ederken, Başkan Türkmen eski kabadayının yaptığı meşhur tatlılardan afiyetle yedi. Hediye edilen arabayla ilk satış gününe başlayan Çakır Ahmet, eski kabadayılık günlerinde attığı naralarını bu kez Üsküdar sokaklarında kendi elleriyle hazırladığı tatlıları satmak için attı. Üsküdar esnafının ve vatandaşların yakından tanıdığı eski kabadayı, yeni arabasıyla tatlı satışına başladığındaysa müşterisi eksik olmadı.

"Ev yapımı sayın abiler" diyerek müşterilerine seslenen Ahmet'e Çakır denmesi gözlerinin mavi rengi olmasından kaynaklanıyor. 60 yıllık Üsküdarlı olan Çakır Ahmet'e kabadayı lakabının verilmesi ise çok eskilere dayanıyor. Gençlik yıllarında bir kıza aşık olduğunu ve onu çok kıskandığı için çevresindeki birçok kişiyle kavga ettiğini belirten eski kabadayı, bu sebeple kendisine kabadayı denmeye başlandığını söyledi. Etrafındakileri koruyup kollamasıyla adı mahallesinde yayılan Çakır Ahmet, muhitindeki gençleri de kötü alışkanlıklardan uzak tutan bir abiye dönüşünce Üsküdar'da herkes ona kabadayı Çakır Ahmet demeye başladı.

"Çakır Ahmet Üsküdar’ımızın adeta bir sembolü oldu"

Çakır Ahmet’in Üsküdar için önemli bir değer olduğuna dikkat çeken Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar’ın eskimeyen kabadayılarından Çakır Ahmet, Üsküdar’ımızın adeta bir sembolü oldu. Yıllardır evde kendi elleriyle eşiyle birlikte yaptığı tatlıları Üsküdar’da kahvelerde, derneklerde, yollarda esnaflara kendince belirlediği fiyattan ikram ediyor. Bilek gücüyle bu işler zorlaştığı için Üsküdarlı vatandaşlarımız da böyle bir ihtiyacın ortaya çıktığını söyleyince Çakır Ahmet bizim çok sevdiğimiz bir dostumuz, ona çok güzel, şirin bir araba hediye etmiş olduk. Biz Çakır Ahmet’i çok seviyoruz” dedi.

“Başladığım zaman utanıyordum koskoca Çakır Ahmet tatlı mı yapacak diye”

Kabadayı olarak anılma hikayesini anlatan Çakır Ahmet, “Gerçek bir sevda yaşadım, sevdiğim kızı çok seviyor, çok kıskanıyordum. Onun için günde 3-5 sefer kavga etmekten adım kabadayıya çıktı, lakap koydular bana Çakır Ahmet diye. 16 yaşındaydım bu lakabı aldım. Eşim bana kuru ekmek getir, helal ekmek getir, her akşam tomar tomar para getirme dedi. Şimdi sırf tatlı yapıyorum. Bu işlere başladığım zaman utanıyordum koskoca Çakır Ahmet tatlı mı yapacak diye ama insan ekmeğini helal, doğru yoldan kazandığı zaman tatlı da yapar, satar da. Üsküdar Belediyesinden aradılar beni senin için böyle bir projemiz var dediler. İşte bu arabayı hediye ettiler, Allah razı olsun, şimdi arabada satıyorum. Tatlılarım için evde özel tencerelerim var, eşimin de yardımıyla tatlılarımı hazırlıyorum. Bana bugün Bostancı’nın göbeğinde havuzlu villa verseler, üzerine de 2 trilyon para verseler burada yaşayacaksın deseler namerdim istersem. Bodrum katta oturayım zararı yok ama ben Üsküdar’da oturayım” diye konuştu.

“Buralarda elinde o ağır sepetiyle çok fazla dolaşamıyordu”

Çakır Ahmet’in tatlılarını sepet yerine artık arabada satmaya başlayacak olmasının onun için çok iyi olacağını belirten Emirhan Dede, “ Eskilerin kabadayısı, iyi biridir, herkes iyi bilir. Tatlı satıyor, arabası değişmiş sanırım çok da iyi olmuş. Buralarda elinde o ağır sepetiyle çok fazla dolaşamıyordu. Soğuk günlerde zorluk çekmemesi için ağırlık taşımak yerine şimdi sadece itecek. Şimdi daha kolaylaşacak, inşallah işleri de daha iyi olur. Ben genelde Çakır Ahmet’ten supangle ile sütlaç yiyorum, çok güzel yapıyor, ellerine sağlık” şeklinde konuştu.

"Çok iyi bir insan, zaten eskilerin insanı, çok seviyoruz”

Çakır Ahmet’in tatlılarını beğenerek yediğini belirten Mısra Babüz, “Birçok çeşit tatlısı oluyor, hepsinden olmasa da bir pudingini sürekli alıyoruz. Sepetle satışla başlamıştı, çok da iyi satıyordu. Çok iyi bir insan, zaten eskilerin insanı, çok seviyoruz” diye konuştu.

Harun Basat - Hasibe Karadağ