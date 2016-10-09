Üsküdar Belediyesi 2017 yılı bütçesi, belediye meclisinde görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. İlçede planlanan yatırım ve projeler ile müdürlük harcama kalemlerini içeren bütçe 410 milyon TL olarak meclisten geçti. Başkan Hilmi Türkmen, Üsküdar’da hayata geçirilecek 2 büyük projeyi de ilk kez açıklayarak, Üsküdar-Beykoz arasına metro hattı ve Harem-Beylerbeyi-Küçüksu Tüneli'nin yapılacağı müjdesini verdi.

Üsküdar Belediye Meclisi, 2017 Mali Yılı Bütçesi ve Stratejik Plan ile Performans Programı'nı görüşmek üzere Ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Stratejik Plan ile yine Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere bağlı olarak hazırlanan Performans Programı da oy çokluğuyla kabul edildi.

Üsküdar Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen bütçe görüşmelerine, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Başkan Yardımcıları, AK Parti ve CHP Meclis Üyeleri'nin yanı sıra Üsküdar Belediyesi birim müdürleri de katıldı. İlçede planlanan yatırım ve projeler ile müdürlük harcama kalemlerini içeren 410 Milyon liralık 2017 yılı bütçesi Meclise sunuldu. Yapılan oylamada bütçe oy çokluğuyla meclisten geçti.

Başkan Türkmen iki büyük projenin müjdesini verdi

Bütçe görüşmelerini değerlendiren Başkan Hilmi Türkmen, bu dönem yapılacak 'Kentsel Dönüşüm' çalışmalarının yanı sıra; 'Üsküdar Meydan Düzenlemesi’, temizlik, eğitim, sağlık, spor, kültür sanat, sosyal yardım alanlarında yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında da bilgiler verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile görüştüğüne değinen Başkan Türkmen, bütçe görüşmeleri sırasında Üsküdar’da başlanacak 2 büyük projenin de müjdesini verdi.

Üsküdar-Beykoz arasına metro geliyor

Başkan Hilmi Türkmen, Kadir Topbaş’ın kamuoyuyla paylaşabilirsin dediğine değinerek, “Raylı sistem Üsküdar’dan Beykoz’a kadar uzanacak. Marmaray’ın hemen çıkışından başlayarak yer altından Beykoz’a yeni bir metro hattı inşa edilecek. Tabi projeleri yapılıyor. 2019’a yetişmese de 2020-2021’e yetiştirilmesi amaçlanıyor. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Harem-Beylerbeyi-Küçüksu tüneli

Başkan Türkmen, Üsküdar’a yapılacak diğer büyük projenin de Harem’den başlayarak yine Beykoz’a uzanacağını söyledi. Başkan Türkmen, “Diğer proje yine Harem’den başlayacak. Beylerbeyi Stadı’nın olduğu yerin hemen oradan çıkacak oradan tekrar yer altından devam ederek Küçüksu’ya kadar uzanacak. Lastik tekerlekli araçların geçiş yapacağı Tünel projesi de hayata geçirilecek. Bu iki proje eş zamanlı yürütülecek. Birisi metro diğeri de lastik tekerlekli araçlar için tünel olacak” diyerek Üsküdarlılara müjdeyi verdi.

“Üsküdar’ın imar problemini CHP’ye rağmen çözdük”

Başkan Hilmi Türkmen, Üsküdarlıların 33 yıllık imar problemini CHP’ye rağmen çözdüklerine vurgu yaparak, “Açık ve net olarak şunu söyleyebilir ki Üsküdar’ın bu Boğaz bölgesindeki imar sorununu CHP’nin muhalefetine rağmen çözdük. Ve halen kabul edilen plana CHP’lilerin itirazları sürmektedir. Bizleri belediyenin kendi rezerv alanları için verilen imar haklarını vatandaşa vermemekle eleştiren muhalefet meclis üyeleri halka verilen hakların iptali için dava açmışlardır. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Kahve kahve dolaşıp kendileri için aldıkları hakları sizlere vermeyecekler diye konuşarak insanları yanıltmaya çalıştılar. Dediler ki ‘Eğer ki sizlere de aynı hakları verirlerse, bizler de bu Boğaz Kanunu’na evet diyeceğiz” Fakat sonrasında gördük ki ne Üsküdar Belediyesi Meclisi’ndeki görüşmelerde ne de İBB Meclisi’ndeki görüşmelerinde bunu yapmadılar ve ‘Hayır’ oyu kullandılar. Tüm bunlara rağmen kanunun meclis süreci tamamlanmıştır ve önümüzdeki hafta planlar askıya çıkacaktır. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Kentsel dönüşümün önündeki engeller kalktı

Başkan Türkmen, kabul edilen planının coğrafya olarak 3’1’ni nüfus olarak 270 bin kişiyi ilgilendirdiğine değinerek, “ 33 yıllık Boğaz’daki imar sorununu çözerek, Kentsel Dönüşümünün önündeki en büyük engeli kaldırmış olduk. Bundan sonra bölgede dönüşüm hızlı bir şekilde başlayacaktır. Durmadan, yorulmadan, yılmadan kimin ne dediğine bakılmadan Üsküdarlı hemşehrilerimizle birlikte asla geriye dönmeden sonuçlandıracağız” dedi.

“Üsküdar Meydanı’ndaki şantiye görünümünden kurtulacak”

Üsküdar’da 2 tane önemli hedefleri olduğunu söyleyen Başkan Hilmi Türkmen, bunlardan birisinin ‘Kentsel Dönüşüm’ diğerinin de ‘Üsküdar Meydan Projesi’ olduğunu belirtti.

Başkan Türkmen, kentsel dönüşümde önemli mesafe kaydettiklerine belirterek, “Meydanla ilgili de 2004’ün Mayıs ayında Marmaray’ın temelinin atıldığı günden bu yana sürekli bir şantiye görünümü hali mevcut. Süratle yeni hizmet binamıza taşındık. Eski belediye binasını yıktık. Proje tamamlandığında altı 1000 araçlık otopark üstü meydan olarak düzenlenecek. Mevcut alan 3 kat genişleyecek. Oradaki katlı otoparkı da yıl başına kadar oradan kaldırmış olacağız. Mimar Sinan alanı 17 bin metrekare olacak. Muazzam bir Üsküdar Meydanı inşallah 2018 yılının Ağustos ayına bitirmiş olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Meydanda bulunan Korkmazlar Çarşısı’ndaki dükkan sahiplerinin de mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Başkan Türkmen, “Hak sahipleriyle yapılacak projeyi görüştük. Önümüzdeki hafta buradaki mal sahibi dostlarımızı davet edip yeni yapılacak dükkanları nasıl olacak numarası ne olacak herkese tek tek yerini göstereceğiz. Oranın da yıkımıyla birlikte buraları da komple meydana dahil etmiş olacağız. Yeni yapılacak olan iş merkezini Mimar Sinan Meydanı’ndaki belediye binasının arka kısmına yerleştirilecek. Burası AVM olmayacak, meydanı tekrar beton yığını haline getirmek söz konusu değil. Korkmazlar Çarşısı’ndaki dükkanların taşınacağı güzel bir iş merkezi olacak” dedi.

Başkan Hilmi Türkmen, hükümet konağı ile yeni belediye binası arasındaki 2 bin 600 metrekarelik özel mülk olan alanın da kamulaştırılacak meydana dahil olacağını belirtti.

Harem Otogarı taşınıyor

İBB’nin planlanmasını tamamladığı ve ihalesini yaptığı projeler olduğunu vurgulayan Başkan Hilmi Türkmen Harem Otogarı’nın taşınacağını söyledi. Başkan Türkmen, “Ataşehir’de yeni bir otogar ihalesi yapıldı. Yeni otogar tamamlandığında Harem Otogarı oraya taşınacak. Ve sonrasında Harem muazzam bir rekreasyon alanı olacak. Gökdelenler oteller yapılacak deniliyor. Öyle bir şey olmayacak. Dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, parklar ile Harem özel bir yere dönüşecek” dedi.

Projelerin ihaleleri yapıldı

Harem-Üsküdar-Salacak Sahili Projesi ihalesi yapıldı. Yakında çalışmalara başlanacak. Üsküdar-Beylerbeyi Sahili düzenlemesi projesi bitti onun da ihalesi yapıldı. Üsküdar Meydan Projesi kuruldan geçti. Bugünler de ihalesi yapılacak. 2017’de başlanacak çalışmaların 2018’in 9 ayında bitirilmesi planlanıyor.

“Yeni yıla gemimizle gireceğiz”

Başkan Hilmi Türkmen, Üsküdarlılar için 500-600 yolcu kapasiteli gezi gemisinin yeni yılla birlikte hizmete gireceğini söyledi. Başkan Türkmen, “Gemi, öyle bilinen sıradan yolcu gemileri gibi olmayacak. Toplantı salonu ile sahnesi ile Üsküdar’a uygun bir gemi olacak. Gemide tüm hemşehrilerimiz Boğaz’ın güzelliklerini seyretme imkânı bulacaklar. Hem de sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunup, düğünlerini yapma mutluluğunu yaşayacaklar” diye konuştu.

FETÖ'cülere af yok

Başkan Hilmi Türkmen, Türk milletine 15 Temmuz kabusunu yaşatan FETÖ’ye mensup ya da sempati besleyenlere yönelik soruşturmanın belediye bünyesinde yapıldığını ve yapılmaya da devam edildiğini söyledi.

Başkan Türkmen, FETÖ’nün bu ülkenin, bu milletin ve İslam dünyasının gördüğü görebileceği en hain en kalleş terör örgütü olduğunu belirterek, “Bunlara karşı vatanını milletini, gelecek nesilleri seven hiçbir kimsenin tolerans göstermesi mümkün değildir. Aksini düşünmek vatan hainliği olur. Üsküdar Belediyesi olarak bunlara üye olan ya da sempati duyanlara karşı affedici olmamız mümkün değildir. FETÖ’yle alakalı olan bedelini öder lakin zanla da kimseyi töhmet altında bırakmamalıyız. Yargısız infaz yapamayız. Bu noktada gereken hassasiyeti gösterdik göstermeye de devam ediyoruz. Yapılan çalışmalarda tespit edilenlerin sayısı bir elin beş parmağını geçmemektedir” dedi.

2017 bütçesi 410 milyon TL

Başkan Hilmi Türkmen 2017 yılına dönük bütçe ve projeler hakkında da görüşlerini dile getirdi. 2016 yılı bütçesinin 380 milyon TL olduğunu hatırlatan Başkan Türkmen, “Biz hamdolsun borçsuz bir belediyeyiz. 2017 yılı bütçesini de enflasyon oranını baz alarak yüzde 8 oranında artışla 410 milyon TL olarak belirledik. 2016 yılında yatırıma ayrılan rakam 78 milyon TL idi. 2017 yılı bütçesinde yatırıma ayrılan rakamı 90 milyon 376 bin TL olarak belirledik.

Bu da gösteriyor ki Üsküdar olarak yatırımla ilgili bakışımız istikrar aynen devam ediyor. Kentsel dönüşümde önemli mesafeler kat edeceğiz. Çamlıca eteklerinde 190 bin m2 dönümlük yeri yenilenme alanı ilan ettik. 2017’nin Mart aylarında dönüşüm için ilk kazmayı vuracağız. Yine Çavuşdere’den sahile kadar dere ıslah çalışmamız olacak onu da 2017’de bitirmiş olacağız. Kamulaştırma ve meydan projelerinde de yüzde 60-70’lik dilimi 2017 yılında bitirmiş olacağız” diye konuştu.

Büyük projeler tamamlandı

Üsküdar’da yapımı süren iki önemli proje daha bulunduğunu hatırlatan Başkan Hilmi Türkmen, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro hattının ve Avrasya Tüp Geçidi’nin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Çamlıca Tepesi’ndeki anten kirliğinin de artık sona ereceğine dikkat çekti.

Başkan Türkmen, sadece Üsküdar ve İstanbul’un değil aynı zaman da Türkiye’nin de sayılı projelerinden olan bu iki projenin yakın zamanda açılacağına vurgu yaparak, “Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro hattı 2017’nin Mayıs ayında halkımızın hizmetine sunulacak. Avrasya Tüp Geçidi ise 20 Aralık 2016’da açılacak.

Yine 2017’nin Mayıs ya da Haziran aylarında yıllardır konuşulan ama hiç çözülemeyen Çamlıca Tepesi’ndeki anten kirliliği de nihayet sona ermiş olacak. Büyük Çamlıca’daki TV-radyo vericileri kaldırılıp Küçük Çamlıca Tepesi’ndeki inşası süren tek bir kuleye taşınacak. 53 kattan oluşan kule 220 metre yüksekliğe sahip. Her bir katının yüksekliği 4.5 metre olan Çamlıca TV-Raydo Kulesi'nin üzerinde 165 metre uzunluğunda anten olacak. Toplam uzunluğu 365 metreye ulaşan kulenin maliyeti 170 milyon TL civarında olacak. Çamlıca TV Radyo Kulesi tamamlandığında İstanbul'un sembolü olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük eseri olacak olan Çamlıca Cami’nin de inşaatı 2017’de tamamlanacak. Ramazan ayında ibadete açılacak. Fakat çevre düzenlemeleri bir süre daha devam edecek” dedi.

Tarihi Beylerbeyi Tüneli’ni yeniden trafiğe açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan Hilmi Türkmen, “Boğaz trafiğine takılmadan Üsküdar’a ulaşımı kolaylaştırdık. O güzergâhı kullananlar için güzel bir hizmet oldu” diye konuştu.

Daha yeşil bir Üsküdar

Üsküdar’da kişi başına düşen yeşil alanın oranını 8.9 metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Hilmi Türkmen bunun dünya startlarını yakalayan bir oran olduğunu belirterek, “Göreve geldiğimiz 2014 senesinde hedefimizi kişi başına 10 metrekare olarak belirlemiştik. Hamdolsun bu sene sonuna kadar bunu kişi başına 9 metrekare yaparak sonrasında bu oranı hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız” dedi.

Validebağ Kent Ormanı Korusu hayata geçiriliyor

Başkan Hilmi Türkmen, seçim vaatleri arasında bulunan ‘Validebağ Kent Ormanı’ projesini 2017 yılında gündemlerine alacaklarını belirtti.

Başkan Türkmen, “Şu an İBB ile proje çalışmalarımız devam ediyor. Validebağ Korusu’nun önümüzdeki dönemde bu halinden çok farklı bir noktaya taşıyacağız. O bölgede yaşayan vatandaşlarımızla, dostlarımızla yapacağımız görüşmelerimizde mutabık kalacağımız projeyi hayata geçireceğiz.

Bağlarbaşı Spor Kompleksi açılıyor

Başkan Hilmi Türkmen, spora yönelik yatırımlarını 2017 yılında da sürdüreceklerine vurgu yaparak, Üsküdar Belediyesi ve Vakıfbank arasında yapılan protokolle Bağlarbaşı’nda muazzam bir kapalı spor salonu inşa ettiklerini söyledi. Başkan Türkmen, 2016’nın Kasım ayında spor salonunu açacaklarını söyledi. Salonun 3 bin kişilik olacağını belirten Başkan Türkmen, “Türkiye’nin en mükemmel kapalı spor merkezlerinden bir tanesini yaptık. Merkezin içinde adeta yok yok. Hentbol, basketbol salonları, yüzme havuzu, fitnes salonu, sosyal tesisler, kapalı otoparkı ile muazzam bir eser meydana geldi” şeklinde konuştu.

Başkan Türkmen konuşmasının son bölümünde Ünalan’da yapımı bitmek üzere olan Ünalan Kapalı Spor Salonu’nu da yakında hizmete açacaklarını söyledi. Türkmen tarihi eserlerin restorasyonuna dönük çalışmaların da 2017 içerisinde tamamlanacağını belirtti. Kültürel faaliyetlere değinen Başkan Türkmen, yapılan çalışmalarla tarihe ışık tutacak eserler meydana getirdiklerini söyledi. İlçedeki gençlere yönelik yatırımların da karşılığının görüldüğüne vurgu yapan Başkan Hilmi Türkmen, “İlçemizdeki gençleri iyiler ve iyiliklerle arkadaş etmek istiyoruz. Kültürel ve gençlere yönelik faaliyetlerimiz ihmal etmiyoruz. Özellikle 2 yıldır gençlere yönelik çalışmalarımız sonrası Üniversite ve TEOG sınavlarında Üsküdar olarak Türkiye ve İstanbul ortalamasının 10 ile 12 puan üzerinde başarı elde ettik” diye konuşarak sözlerini noktaladı.