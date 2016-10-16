Üsküdar’da sabah saatlerinde mesaisine başlamak için zabıta karakoluna giden Hasan Tercan, kedi sesi duydu. Sesin çatıdan geldiğini fark eden Üsküdar Belediyesi zabıta personeli Hasan Tercan çatıya çıktığında yeni doğmuş bir kedi yavrusunun terk edildiği fark etti.

Annesi tarafından geri alındı

Hasan Tercan, terk edilmiş kedi yavrusunu alarak 2 gün süt ile besledi. İnternetten yavru kedinin nasıl bakılması gerektiğini araştıran Tercan, ölmek üzere olan kediye bakarak iyileşmesini sağladı. Yavrusunun iyileştiğini gören anne kedinin, yavrusunu alarak uzaklaşması zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi.

Sosyal medyadan tebrik mesajları

Kedi yavrusunu beslediği sırada video da çeken Tercan, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Gösterdiği örnek davranışından dolayı sosyal medya kullanıcılarından tebrik mesajları alan Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Hasan Tercan: "Rutin olarak görev yerimiz geldik. Çatı tarafından bir miyavlama sesi duyduk. Bir kedi ve 5 tane yavrusu vardı. Yavrularının hepsini götürmüştü ama bir tanesini bırakmıştı. Biz de içeri girdiğimizde hasta, cılız bir kedi gördük. Kendi hareket edemiyordu. Yavru kediye iki gün boyunca sahip çıktık ve internetten araştırdık. Bir yavru nasıl bakılır. Yeni doğmuş bir kediye ne verebiliriz. Petshop’a gittik. Yeni doğmuş kedi anne sütü aldık. Anne sütü ve biberon temin ettik. Kediye nasıl bakılır, nasıl emzirilir bunları araştırdıktan sonra kedinin rahat etmesi için ona güzel bir kutudan yuva yaptık. Daha sonra doyurduk. Kedi biraz kendine geldi. Kendi hareket edebilecek seviyedeydi. Sonra annesi geldi. Annesiyle yavrusunu buluşturmuş olduk" dedi.

Mustafa Biçer