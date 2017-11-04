Üsküdar’da 14’üncü bilgi evi açıldı

Üsküdar Belediyesi, çocukları ve gençleri güvenilir spor ve eğitim alanı açmak adına çalışmalarına devam ediyor. Üsküdar Belediyesi, ilçede faaliyete geçen 14’üncü bilgi evini de Ünalan Mahallesi’nde açtı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen bilgi evindeki sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda öğrenci katıldı.

14'üncü bilgi evi Ünalan Mahallesi'nde açıldı

Ünalan Bilgi Evi açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Ünalan Mahallemizin bu en güzel merkezi olan bilgi evi açılışında sizlerle birlikte olmak ayrı bir keyif. Burası sadece bir bilgi evi değil, aynı zamanda spor merkezi, sosyal mekan ve eğitim kurumu. Üsküdar’ın çeşitli mahallelerinde bilgi evlerimiz, spor salonlarımız, halı sahalarımız, kültür merkezlerimiz var. Ancak bu tesisi hem gençlerin sportif aktivitelerine ve eğitim alabilecekleri bir yer olmasından dolayı ailelerin ve gençlerin buluşma noktası. Üsküdar Belediyesi olarak 14’üncü bilgi evimizin açılışını gerçekleştirirken çocuklarımızın eğitim hayatlarına destek olmak için tesis açılışlarına devam ediyoruz” dedi.

Harun Basat

