Diğer
Kategoriler

Üsküdar’da 14’üncü bilgi evi açıldı

Üsküdar'ın 14'üncü bilgi evi Ünalan Mahallesi'nde hizmete açıldı.

Üsküdarda 14üncü bilgi evi açıldı

04 Kasım 2017 23:31

Üsküdar Belediyesi, çocukları ve gençleri güvenilir spor ve eğitim alanı açmak adına çalışmalarına devam ediyor. Üsküdar Belediyesi, ilçede faaliyete geçen 14’üncü bilgi evini de Ünalan Mahallesi’nde açtı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen bilgi evindeki sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda öğrenci katıldı.

14'üncü bilgi evi Ünalan Mahallesi'nde açıldı

Ünalan Bilgi Evi açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Ünalan Mahallemizin bu en güzel merkezi olan bilgi evi açılışında sizlerle birlikte olmak ayrı bir keyif. Burası sadece bir bilgi evi değil, aynı zamanda spor merkezi, sosyal mekan ve eğitim kurumu. Üsküdar’ın çeşitli mahallelerinde bilgi evlerimiz, spor salonlarımız, halı sahalarımız, kültür merkezlerimiz var. Ancak bu tesisi hem gençlerin sportif aktivitelerine ve eğitim alabilecekleri bir yer olmasından dolayı ailelerin ve gençlerin buluşma noktası. Üsküdar Belediyesi olarak 14’üncü bilgi evimizin açılışını gerçekleştirirken çocuklarımızın eğitim hayatlarına destek olmak için tesis açılışlarına devam ediyoruz” dedi.

Harun Basat
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç