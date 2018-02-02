Üsküdar’da 3 kişinin ölümüne neden olan otobüs şoförü tutuklandı

Otobüs şoförü mahkemedeki sorgusunda, "Kontrollü bir şekilde frene bastım fakat otobüs bir anda hızlanmaya başladı. Önümdeki otobüse çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım. Tüm uğraşıma rağmen araç durmadı" dedi.

Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan halk otobüsü şoförü Selim Karakaya, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şahıs, 9 yıldır özel halk otobüsü şoförü olarak görev yaptığını söyleyerek, "Kazaya karışan ve idaremdeki körüksüz belediye otobüsü 2017 model olup 2018 tarihli trafiğe çıkışlıdır. Araçlar herhangi bir taşıma vasıtası olmadan İstanbul’a gelmiştir. Bildiğim kadarıyla bu araç da İzmir’den geldiği için yaklaşık 500 kilometre yol yapmıştır. Yani ben olay günü aracı kullandığımda yaklaşık 500 kilometrelik önceki kullanımı vardı. Ben bu araçla servise çıkmadan önce de aracı kullanmıştım. Yolda önceden denemiştim. Kısaca araç sıfır kilometre diyebiliriz" dedi.

"İETT otobüsüne çarpmamak için kaldırıma yöneldim"

31 Ocak’ta trafiğe çıkmadığını ve ilk seferine 1 Ocak’ta başladığını belirten Karakaya, "Servise saat 06.15’te başladım. İlerleyen saatlerde Kadıköy’den çıkarak Batı Ataşehir servisi yapıyordum. Kaza yerine doğru geldiğimde durağa yaklaşacağım için düşük hızla seyir ediyordum. Ancak bir anda nasıl olduğunu anlayamadım. Araç benden kontrolsüz olarak aniden hızlanmaya başladı. Ben de durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım ve kaldırıma yöneldim. Fakat aracı müdahaleme rağmen durduramadım ve kaza meydana geldi. Kullandığım araç otomatik şanzumanlıdır" şeklinde konuştu.

Savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan şoför, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

"Tüm uğraşıma rağmen araç durmadı"

Karakaya mahkemedeki ifadesinde, "Önümdeki aracın durması üzerine kontrollü bir şekilde frene bastım ancak otobüs bir anda hızlanmaya başladı. Önümdeki otobüse çarpmamak için sağa kırdım. Tüm uğraşıma rağmen araç durmadı" ifadelerini kullandı.

"Olay, teknik bir arızadan dolayı meydana geldi"

Şahsın avukatı ise, "Araç kameralarından olayla ilgili aracın seyri incelendiğinde müvekkilimin kazayı önlemek için büyük çaba gösterdiği görünmektedir. Teknik bir arızadan dolayı olay meydana gelmiştir. Müvekkilimin kabahati yoktur. Soruşturmaya tutuksuz olarak devam edilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol altına alınmasını talep ederiz" dedi.

Sorgu işlemleri tamamlanan Selim Karakaya , 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanarak cezavine gönderildi.

Gamze Erdemir