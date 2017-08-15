Üsküdar'da bir parkta kendini asmak isteyen genci işçiler kurtardı

Boynunun ipte olduğu fotoğrafını çekerek babasına yollayan genç, çevredeki işçiler sayesinde son anda kurtarılırken, hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Üsküdar Küçükçamlıca Mahallesi Hüdayi Parkı'nda 18 yaşlarında olduğu öğrenilen M.B.B isimli genç intihar girişiminde bulundu. Saat 15.30 sıralarında gerçekleşen olayda genç, ipi parktaki oyun aletlerine bağlayarak kendini asmak istedi. İpleri bağladıktan sonra boynundaki iple fotoğrafını çekerek babasına yollayan genç, daha sonra kendini ipe bıraktı.

Gencin ipte sallandığını gören işçiler ise hemen parka koşarak son anda genci boynundaki ipten kurtardı. İşçiler polise ve ambulans ekiplerine haber verirken gencin babası da olay yerine geldi. Oğlunu gören baba sinir krizi geçirirken, sağlık görevlilerinin özel bir hastaneye kaldırdığı gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"Çocuk resim çekmiş atmış telefondan baba da onun üzerine gelmiş"

Gencin fotoğrafını babasına yolladığını dile getiren bir vatandaş, "Kendini asmıştı, bizde okulda bulunan arkadaşlarla geldik. Ustalar kurtardı. Çocuk resim çekmiş atmış telefondan, baba da onun üzerine gelmiş. Bir 20 dakika falan var arasında, ağır yaralı" dedi.

"İpi kestik, asılı gördüm"

Genci ipte asılı olarak gördükten sonra hemen yanına gittiğini dile getiren bir vatandaş, "Çalışıyordum, gördüğümde koştum, babası vardı zaten yanında 5 dakika sonra geldi. İpi kestik, asılı gördüm. Arkadaşlara haber verdik, yanına koştuk. İndirdik, sonrasında zaten ambulans geldi. Allah yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

Metin Başar