Üsküdar'da kanlı biten trafik tartışması kamerada

İddialara göre, olay 29 Nisan Cumartesi gecesi 00:30 sıralarında Çengelköy’de meydana geldi. 32 yaşındaki Hakan Kahya yanındaki arkadaşı Celal Evren Tanyıldız ile birlikte aracıyla hareket halindeyken Çengelköy Sahil Yolu Caddesi’nde başka bir araç sürücüsü ile trafik tartışması yaşadı.

Tartışma nedeniyle sürücüler araçlarından inerek tartışmaya devam etti. Kimliği belirsiz sürücünün yanındaki kişi birden bire Kahya ve Tanyıldız'a doğru ateş etmeye başladı. Mermilerden ikisi Kahya'nın göğsüne isabet ederken, yanında bulunan arkadaşı Tanyıldız ise kolundan ve karnından yaralandı. Saldırganlar daha sonra araca binerek olay yerinden hızla uzaklaşıp kayıplara karıştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 ambulans ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 32 yaşındaki Hakan Kahya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, arkadaşının tedavisi devam ediyor. Üsküdar Asayiş Büro Ekipleri saldırganları yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Kanlı biten trafik kavgası ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay saniye saniye kamerada

Bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde aynı yöne giden iki sürücünün durarak araçlarından indiği görülüyor. Aracından inen sürücü Hakan Kahya ile diğer araç sürücüsü arasında itiş kakış yaşanıyor. Bunun üzerine Celal Evren Tanyıldız sürücüleri ayırmaya çalışıyor. Bu sırada diğer araçta bulunan kimliği belirsiz saldırgan elindeki silahla ateş etmeye başlıyor. Silahlı saldırgan Kahya ve arkadaşına peş peşe ateş ettikten sonra araca binerek uzaklaşıyorlar.

Mustafa Esen - Mustafa Bakırhan