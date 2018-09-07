Diğer
Kategoriler

Üsküdar'da NARKOTİM’lerden uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasına az bir zaman kala öğrencilerin uyuşturucudan uzak durması için operasyonlarını sıklaştırdı. Bu kapsamda polis, Üsküdar Selami Ali Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Üsküdarda NARKOTİMlerden uyuşturucu operasyonu

07 Eylül 2018 17:38
Üsküdar'da NARKOTİM’lerden uyuşturucu operasyonu - Tıkla İzle

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü okulların açılmasına az bir zaman kala Üskürdar’da bulunan Selami Ali Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Üsküdar Asayiş Büro Amirliği’nin de destek verdiği operasyon saat 15.00’de başladı. 

Okulların açılacağı tarih yaklaşırken öğrencilerin uyuşturucu belasından uzak durması için NARKOTİM’ler Selamsızlar olarak da bilinen mahalleyi didik didik aradı. Ekiplere Üsküdar Asayiş Büro Amirliği’nin yanı sıra havadan polis helikopteri ve Özel Harekat ekipleri de destek verdi. K-9 köpeği olan İra da aramalar sırasında aktif rol oynadı. 

Şüphe duyulan bazı vatandaşlar polis tarafından arandı. Mahalleliler operasyon devam ederken büyük bir merakla ekipleri izledi. Operasyon sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler olay yerindeki çalışmalarını tamamlayarak operasyona son verdiler.  

Alper Suat Tutaşı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç