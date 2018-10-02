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Üsküdar'da otomobil otobüs durağına daldı: 3 yaralı

Üsküdar'da otomobil otobüs durağına daldı: 3 yaralı
Üsküdar'da otomobil otobüs durağına daldı: 3 yaralı

Üsküdar’da kontrolden çıkan bir otomobilin otobüs durağındaki yolcuların arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar’da otomobil otobüs durağına daldı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Yavuztürk Mahallesi Bosna Bulvarı'nda seyir halinde bulunan Ali Osman Karadaş yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak otobüs durağına girdi. Bu sırada otobüs durağında bekleyen yolculardan biri ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayı yapan sürücü Ali Osman Karadaş, “Kaza abi geliyorum demez. Yolda kaydık kaza yaptık” dedi.
Vatandaşlar ise “Araba yan yan geliyordu. Birden insanların içerisinde daldı” şeklinde konuştu.
Kaza nedeniyle Bosna Bulvarı'nın trafiği bir süre aksarken, otomobilin çekici ile kaldırılmasından sonra trafik tekrar normal seyrine döndü.

Mustafa Esen
 

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