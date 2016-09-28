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Üsküdar'da polis, silahların gömüldüğü arazide yeniden inceleme başlattı

Üsküdar'da yaklaşık 250 adet kuru sıkı tabancanın bulunduğu boş arazide polisin incelemesi yeniden başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla olay yeri inceleme ekipleri, silahların bulunduğu araziye geldi.

Üsküdarda polis, silahların gömüldüğü arazide yeniden inceleme başlattı

28 Eylül 2016 10:04
Üsküdar'da polis, silahların gömüldüğü arazide yeniden inceleme başlattı - Tıkla İzle

Üsküdar Burhaniye Mahallesi 4.Murat Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide dün bir ihbar üzerine yapılan kazı çalışmasında yaklaşık 250 adet işlevini yitirmiş kuru sıkı tabanca bulunmuştu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, gece çalışmaları sonlandırmıştı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte polis ekipleri yeniden kazı çalışmasının yapıldığı araziye geldi. Olay yerin inceleme ekipleri, herhangi bir delilin gözden kaçmaması için alanda tekrar çalışma başlattı. Polis ekipleri, iş makinelerini de olay yerine çağırdı.

Mustafa Esen 

 


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