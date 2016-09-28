Üsküdar Burhaniye Mahallesi 4.Murat Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide dün bir ihbar üzerine yapılan kazı çalışmasında yaklaşık 250 adet işlevini yitirmiş kuru sıkı tabanca bulunmuştu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, gece çalışmaları sonlandırmıştı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte polis ekipleri yeniden kazı çalışmasının yapıldığı araziye geldi. Olay yerin inceleme ekipleri, herhangi bir delilin gözden kaçmaması için alanda tekrar çalışma başlattı. Polis ekipleri, iş makinelerini de olay yerine çağırdı.

Mustafa Esen



