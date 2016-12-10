Kaza, Üsküdar Mahir İz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, metro inşaatında kullanılan makineyi taşıyan bir tır, üst geçidin yüksekliğini hesaplayamayınca geçide takıldı. Üst geçide çarpan tırın taşıdığı makine çarpmanın etkisiyle yola düştü. Makinenin parçaları yola savrulurken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri geldi.

Polis ekipleri yolu güvenlik amacıyla trafiğe kapattı. İtfaiye ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından makinenin parçaları tekrar tıra yüklendi. Üst geçitte hasar meydana gelirken, yol temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan haftasonu sebebiyle yoğunluğun az olması olası bir facianın önüne geçti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenk İşver