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Üsküdar'da yol göçtü: 1 araç içine düştü

Üsküdar'da Çamlıca Tepesine çıkan yol üzerinde göçük meydana geldi. Bu sırada park halindeki bir otomobil ise göçüğün içine düştü. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Üsküdarda yol göçtü: 1 araç içine düştü

31 Temmuz 2017 15:38
Üsküdar'da yol göçtü: 1 araç içine düştü - Tıkla İzle

 Üsküdar'da Çamlıca'da çöken yola düşen araç kurtarıldı. Aracın sahibi Mustafa Bilgili, “Bebek vardı, eşim vardı, ben vardım üç kişiydik. Şurada duvarda oturuyorduk, araçta park halindeydi. Aniden duvar çöktü araç içine düştü” dedi. Göçüğün, Çamlıca-Libadiye Arası Karayolu Tünelinin kazı çalışmaları sırasında, tünel içerisinde gerçekleşen aşırı sökülmenin yüzeye yansıması sonucu meydana gediği öğrenildi.

Üsküdar'da Çamlıca Tepesine çıkan Büyük Çamlıca Caddesi üzerindeki yolda bir göçük meydana geldi. Bu sırada yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil ise göçüğün içine düştü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda aracın Mustafa Bilgili isimli bir vatandaşa ait olduğu belirlendi. Mustafa Bilgili'nin eşi ve bebeğiyle birlikte göçük olayından çok kısa bir süre önce araçtan indiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmaların ardından araç vinç yardımıyla göçükten çıkarıldı.

Aracın sahibi Mustafa Bilgili, “Bebek vardı eşim vardı ben vardım üç kişiydik. Şurada duvarda oturuyorduk araçta park halindeydi. Aniden duvar çöktü araç içine düştü” dedi.

Olayın görgü tanığı bir vatandaş ise, “Kadın bebeğini emzirecekmiş. Arabayı bırakmışlar o yüzden oraya, iki dakika inmişler. Sonra orası çökmüş” diye konuştu.

Tünel içerisinde gerçekleşen aşırı sökülmenin yüzeye yansıması sonucu yüzeyde çukur oluştu

Yetkililerden alınan bilgiye göre göçük, Çamlıca-Libadiye Arası Karayolu Tünelinin kazı çalışmaları sırasında tünel içerisinde gerçekleşen aşırı sökülmenin yüzeye yansıması sonucu meydana geldi. Yaşanan olay nedeniyle tünel içerisinde herhangi bir göçük ve hasar meydana gelmediği belirtildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda tüm emniyet tedbirleri alınarak yolun ulaşıma açılması için çalışmalara başlandığı belirtildi. 

Mustafa Esen - Metin Başar

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Etiketler: üsküdar


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