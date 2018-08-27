Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Üsküp'te o tabela indirildi

Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'te İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenen, FETÖ terör örgütünün propaganda organı Zaman Gazetesi'nin tabelası söküldü. Kentin merkezinde en hakim binalarından birinde yer alan tabela indirilirken, terör örgütünün temsilcileri bu binadaki ofisi de kapamak zorunda kaldı.

Üsküpte o tabela indirildi

27 Ağustos 2018 10:44

Makedonya'da faaliyetlerini birçok alanda devam ettiren FETÖ terör örgütüne karşı Türkiye'nin kararlı mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, ülkede çalışmaların kesintisiz sürdüğünü, ekonomik darboğaza giren ve en büyük gelir kaynakları olan Yahya Kemal Okullarında büyük öğrenci kaybına uğrayan FETÖ'nün kaynakları kuruyunca faaliyet gösterdiği alanları birer birer terk ettiğini söyledi. Kara, "İşte terör örgütünün yayın organı Zaman da Üsküp meydanındaki dev binada hem ofislerini kapattı, hem de tabelasını söktü. FETÖ'nün Makedonya'dan tamamen tasfiye edilmesi için çalışmalara aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.  

Makedonya FETÖye göz yummaya devam ediyor Makedonya FETÖ'ye göz yummaya devam ediyor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç