Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertli takımın basın sözcüsü Mahmut Uslu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uslu bütün emniyet teşkilatına, kendilerine sahaya kadar eşlik edenlere, Diyarbakır halkına içtenlikle teşekkür ettiğini söyledi. Uslu, “Çok iyi bir misafirperverlik yaptılar. Maç ile ilgili, geçen sene 3-3 olmuştu, bu sene 1-1 berabere kaldık. İnşallah daha çok başarı elde ederler. Türkiye Kupası geçici ala inşallah kendi liglerinde başarılı olurlar” diye konuştu.

"O malum hakem her maç aynı şeyi yapıyor, bir kulüp hariç"

Ligin 14. haftasında Antalyaspor karşısında Sow’un gölünün iptal edilmesi ile ilgili de konuşan Uslu, şunları söyledi:

“Şimdi biliyorsunuz, özellikle son haftadaki olaylarla ilgili hiç konuşmadık, Türkiye çok acı günler geçiriyor bunun için konuşmadık. Türkiye’deki yüzde 60 kamuoyu, uluslararası hakemler bunun gol olduğunu söylüyorsa bu goldür. Tersi olduğu takdirde penaltı verir miydi bunu sormak lazım. O malum hakem her maç aynı şeyi yapıyor, bir kulüp hariç. Bir Avrupa takımında veya herhangi bir takımda, bir federasyon başkanı bir kulüpten alacaklı olursa ne olur diye sormak lazım. Etik davranmak lazım. Transfer konusunda hocamızın görüşü konusunda elimizden geleni yaparız, eğer gerekiyorsa. Fenerbahçe’de hiçbir zaman tedirginlik olmaz.”

Aydın Yorat - Burak Emek - Emrah Kızıl