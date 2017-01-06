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USMED ve Medipol Üniversitesi İş Birliği

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan ve Akademiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ali Büyükaslan’ı makamında ziyaret ederek ortak projeler yürütme konusunda anlaşma sağladı.

USMED ve Medipol Üniversitesi İş Birliği

06 Ocak 2017 17:00

USMED ve Medipol Üniversitesi arasında varılan mutabakat neticesinde Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek “Dijital Pazarlama Uzmanlığı Sertifika Programı” açılması uygun görüldü. Programın Mart 2017 başı itibariyle hayata geçirileceği konusunda uzlaşmaya varıldı. USMED Akademi uzmanları ve Medipol Üniversitesi öğretim üyelerinin ortaklaşa verileceği eğitim programı 60 saat sürecek. Programa kayıt olacak katılımcılara dijital pazarlama, inovasyon ve e-ticaret gibi yeni medya gerekli olan unsurları aktarılmaya çalışılacak.

Dekan Doç. Dr. Büyükaslan; USMED’in faaliyetlerini yakından takip ettiğini ifade ederek; “USMED ile her türlü ortak proje yürütmeye hazırız.” İfadesini kullandı.

Toplantının ardından Said Ercan ve Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Doç. Dr. Müge Demir Ayral’ın “Yeni Medyaya Giriş” dersine konuk olarak İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu. Yrd. Doç. Dr. Kırık; “Sosyal Medyada Fenomen Olmak ve Hesap Yönetimi” konulu bir sunum gerçekleştirerek öğrencilere sosyal medyayı etkin kullanmaları noktasında tavsiyelerde bulundu ve Genç USMED konusunda bilgi verdi. Hemen ardından başkan Said Ercan öğrencilerin sorularına cevap vererek; “Gençler olarak çok araştırmalıyız, sosyal medyayı doğru kullanmalıyız ve yeniliklere açık olmalıyız” dedi.

Etiketler: Medipol Üniversitesi, USMED


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