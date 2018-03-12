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Üst düzey atamalar Cumhurbaşkanlığı'na bağlanıyor

Başbakanlık kaldırılacağı için bürokrasi yeni yapısına kavuşturulacak. RTÜK, TMSF, BDDK ve SPK gibi üst kurullara yapılacak atamalar da, Cumhurbaşkanının yetkisinde olacak.

Üst düzey atamalar Cumhurbaşkanlığına bağlanıyor

12 Mart 2018 06:51

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine uyum kapsamında, bürokrasiden yerel yönetimlere, seçim mevzuatından Meclis içtüzüğüne kadar, birçok alanda yapılan uyum düzenlemelerine ilişkin çalışmada sona geliniyor. Bu kapsamda Nisan sonuna kadar komisyonların çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Uyum düzenlemelerinin en kritik başlığını oluşturan yürütmenin ve bürokrasinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak, Başbakanlık kurumunun kalkacak olması nedeniyle, Cumhurbaşkanlığına bağlanacak kurumlar ve kurullar konusunda hassas bir çalışma yürütülüyor. Anayasa değişikliği ile üst düzey yöneticileri atama yetkisi Cumhurbaşkanlığına veriliyor. Ancak, Anayasada üst düzey yöneticinin tanımı yapılmıyor. AK Parti kaynakları, uyum düzenlemeleri kapsamında öncelikli olarak ‘üst düzey yönetici’ tanımı yapılacak. Daire Başkanlığı statüsünün üzerindeki kadroların üst düzey yönetici olarak tanımlanacağı belirtiliyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanının ‘Üst düzey yönetici’ atama yetkisinin, RTÜK, TMSF, BDDK ve SPK gibi üst kurullara yapılacak atamaları da kapsayıp kapsamayacağı tartışılıyor. Üst kurulların büyük bölümü şu anda Başbakan ve Başbakan Yardımcılarına bağlı bulunuyor. Yeni sistemde bu kurulların bir bölümünün direkt Cumhurbaşkanlığına, bir bölümünün ise Cumhurbaşkanlığı yardımcılarına bağlanacağı belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi

 

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