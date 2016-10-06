Kaza, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karamürsel'den, İzmit istikametine seyir halinde giden 41 K 4589 plakalı araç sürücüsü Özer Özhan Güney (21), üst geçit yerine D-130 karayolundan karşıya geçmeye çalışan Ali Kuru isimli şahsa çarpmamak için direksiyonu kırdı. Otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü D-130 karayolunu iki ayıran bariyerlere çarparak durabildi. Araç içinde sıkışan, Özer Özhan Günay (21) isimli şahsa olay esnasında servis bekleyen fabrika işçileri ve kazayı gören mahalle sakinleri yardım etti. Bu esnada aracın hafif şekilde çarptığı Ali Kuru (66) isimli şahsa da olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri müdahale etti. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları Karamürsel Devlet Hastanesi acil servisine kaldırırken olayda kullanılamaz hale gelen araç çevredeki vatandaşlarca kenara çekildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ünal Cankurt