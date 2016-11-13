Kaza, Körfez D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 150 metre mesafede bulunan üst geçidi kullanmayan M.A. yoldan karşıya geçmek istedi. S.M. idaresindeki 16 RS 298 plakalı araç, sol şeritte seyir halindeyken yolun karşısına geçmek için biranda yola atlayan M.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.A. kanlar içerisinde yerde kaldı. Kaza sonrası vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verirken, sürücü S.M. ise gözyaşlarına boğuldu. S.M., “Keşke bana bir şey olsaydı, ona bir şey olmasaydı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan vatandaşı ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İsmail Kurt

KOCAELİ