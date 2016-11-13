Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Üst geçidi kullanmayan yayaya araba çarptı

Üst geçidi kullanmayan yayaya araba çarptı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 150 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayarak yolun üzerinden karşıya geçmek isteyen yaya, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarptığı yayayı o halde gören sürücü hüngür hüngür ağladı.


13 Kasım 2016 16:49

Kaza, Körfez D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 150 metre mesafede bulunan üst geçidi kullanmayan M.A. yoldan karşıya geçmek istedi. S.M. idaresindeki 16 RS 298 plakalı araç, sol şeritte seyir halindeyken yolun karşısına geçmek için biranda yola atlayan M.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.A. kanlar içerisinde yerde kaldı. Kaza sonrası vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verirken, sürücü S.M. ise gözyaşlarına boğuldu. S.M., “Keşke bana bir şey olsaydı, ona bir şey olmasaydı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan vatandaşı ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

İsmail Kurt
KOCAELİ

Etiketler: üst geçit, yaya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!