Üst geçit evin içini gösterdiği için yıkılacak

2012 yılında karayolları ekiplerince D-100 Karayolu üzeri Körfez Yeni Yalı ve Barbaros Mahallesini birbirine bağlayan kesime yaya üst geçidi yapıldı. Üst geçidin hemen yanındaki 3 katlı binada oturan S.T. adlı kadın ise köprünün evine çok yakın yapıldığını ve evinin odalarının gözüktüğünü iddia ederek davacı oldu. Mahkemeye taşınan davada Kocaeli İdare Mahkemesi üst geçidin yıkımına karar verdi. Mahkeme sonucunun çıkmasıyla birlikte Körfez Belediyesi harekete geçti ve sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların tepkisi üzerine aileyle görüştü. Yetkililerin görüşmesine rağmen davadan vazgeçmeyen S.T., evin görülmemesi için köprünün etrafını kapattı. Mahkeme kararı üzerine Karayolları köprünün yıkımı için bölgeye gitti ve üst geçide, 'Yaya üst geçidi Kocaeli 2'nci İdare Mahkemesi'nin kararı gereğince kaldırılacaktır' yazılı afişler asıldı. Polis ve zabıta ekipleri önlem alırken, tutanak tutuldu. Tutanakta vatandaşların yıkıma engel olduğu, gerekli önlemlerin alınmasının ardından yıkımın gerçekleştirileceği yazıldı.

Üst geçidin devre dışı kalmasıyla insanların mağdur olacağını belirten vatandaş Osman Korkmaz, "Buradan sürekli geçildiği için otoban gibi bir yol. Geçecek bir yerde yok, en kısa yol burası. Burayı yaya olarak geçmeye kalksak trafik kazası olacak ve insanlar ölecek.

Üst geçidin kalkmasıyla birlikte ölümlerin geleceğini söyleyen vatandaş Yüksel Tafran, "Mağdur duruma düştük. Yanımızda okul, öğrenciler var. Buradan günde 5 bin kişi geçiyor. Buraya bir an önce çözüm bulsunlar. Üst geçidin kapanmasıyla çok insan ölür, yazık yani. Bir an önce bu konu hakkında büyüklerimiz çözüm bulsunlar" diye konuştu.

Mahkemenin aldığı karara saygı duyulması gerektiğini belirten Mehmet T., "Mülkiyet hakkımız var ve alınan mahkeme kararına saygı duyulmasını bekliyoruz. Tüm açıklamalar ve gerekçeli kararlar avukatımız da mevcuttur" açıklamasını yaptı.

İsmail Gündüz - Cihan Atik