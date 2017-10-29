Üst geçit için yolu kapatan mahalleliye polis müdahalesi

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi sakini yüzlerce vatandaş Bursa-Yalova yolunda üst geçit olmaması ve devam eden tramvay inşaatı sebebiyle artan ölümlü trafik kazalarına tepki göstermek için Bursa-Yalova yolunu trafiğe kapattı.

Yolun trafiğe kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin ikna çabalarına rağmen yolu trafiğe açmayan mahalleliyi polis biber gazı ile dağıttı. Polisin müdahalesine direnen mahalleli ve polis arasında arbede yaşandı. Polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Polisin müdahalesiyle Bursa-Yalova yolu trafiğe açıldı.

Uğur Uslubaş - Ahmet Faruk Çabuk

