Üst geçit röntgencisi serbest bırakıldı

Olay İzmit Turgut Özal Yaya Köprüsünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre B.Ç (30) isimli şahsın, cep telefonuyla yaya köprüsü üzerinden geçen kadınların uygunsuz görüntülerini çekmeye çalıştığı iddia edilmişti. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahısı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mehmet Oğuzhan Altun