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Üst geçit röntgencisi serbest bırakıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaya üst geçidi merdivenlerinde cep telefonuyla kadınların uygunsuz görüntülerini çekmeye çalıştığı iddia edilen şahıs, serbest bırakıldı.

Üst geçit röntgencisi serbest bırakıldı

28 Temmuz 2017 10:38

Olay İzmit Turgut Özal Yaya Köprüsünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre B.Ç (30) isimli şahsın, cep telefonuyla yaya köprüsü üzerinden geçen kadınların uygunsuz görüntülerini çekmeye çalıştığı iddia edilmişti. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahısı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Oğuzhan Altun


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