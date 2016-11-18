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Üst geçit yerine otoyolu kullanan kadına araba çarptı

E-5 otoyolu Yenibosna mevkiinde bir araç, üst geçit yerine otoyoldan karşıya geçmek isteyen kadına hızla çarptı. Kadın ağır şekilde yaralanırken, E-5 Karayolunda trafik durma noktasına geldi.


18 Kasım 2016 14:42

Kaza bugün saat 13.30 sıralarında E-5 otoyolu Yenibosna mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek için yakınındaki üst geçit yerine otoyolu tercih eden kimliği belirsiz bir kadın aniden yola atladı. Bu sırada ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı 59 RR 826 plakalı araç hızla kadına çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladı. Kanlar içinde yere yığılan kadına ilk müdahale vatandaşlardan geldi. 

E-5 otoyolunda trafik durma noktasına gelirken, ambulans trafikte güçlükle ilerledi. Ambulans sürücüsü çareyi ters yöne girerek olay yerine gitmekte buldu. Kadın, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, görgü şahitleri, "Kadın birden yola atladı araç şoförünün suçu yok birden yola atladı." dedi. 

Kaza nedeniyle E-5 Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan meraklı vatandaşlar kazayı üst geçitten izleyince ortaya ilginç görüntüler çıktı. 

Volkan Kayalar

Etiketler: otoyol kaza, Üst geçit kaza, Yenibosna


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