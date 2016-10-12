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Üst geçit yerine tel örgünün arasından geçti, hayatından oldu

Antalya’da yolun karşısına geçmek için yaya üst geçidini kullanmak yerine tel örgünün açık yerinden geçen kadın, otobüsün çarpması sonucu feci şekilde can verdi.


12 Ekim 2016 17:37

Kaza saat 16.15 sıralarında Emek Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Fatma Dönmez, Konuksever Mahallesi’nden, Emek Mahallesi’ne geçmek için Gazi Bulvarı’na geldi. Dönmez, iki üst geçidin arasındaki açık tel örgülerden karşıya geçmek istedi. Yaklaşık 200 metre uzaklıktaki üst geçit yerine tel örgülerin arasından geçip refüje ulaşan genç kadına, karşı yöne geçeceği esnada Selahattin Y.(57) idaresindeki 07 KBB 96 plakalı turizm servis otobüsü çarptı. Metrelerce otobüsün altında sürüklenen Dönmez, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerini güvenlik şeridi ile kapatan polis, otobüs sürücüsü Selahattin Y.'yi polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Fatma Dönmez’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 


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