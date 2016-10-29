Beşiktaş Sompo Japan’ın, Yeşilgiresunspor’u 77-59 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından iki takımın koçları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde dört defa üst üste galip gelmekten mutlu olduklarını dile getiren Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Kazanmak bizde bir karakter oluşturuyor. Kazanma alışkanlığımız oluyor ve özgüvenimiz artarak devam ediyor. Maça iyi başladık ama ikinci periyodun başında Yeşilgiresunspor’un oyunu sertleştirmesine karşılık veremedik. Üçüncü çeyrekte yaptığımız sertlik Partizan maçındaki düzeydeydi. Rakibimizi teslim alarak rahat bir galibiyet elde ettik. Salı günü AEK ile zorlu bir deplasmanımız var. Bu maçlara böyle özgüvenle gitmek önemli çünkü kısa rotasyonda sakat oyuncularımızı arıyoruz. İki genç oyuncumuzu oynasınlar diye kiralık verdik ama belki böyle zor zamanlar için tutabilirdik” ifadelerini kullandı.

“TARAFTARIMIZ BİZE ÇOK BÜYÜK YARDIMCI OLUYOR"

Beşiktaşlı basketbolcu Micheal Thompson ise, maçın genelinde iyi bir performans gösterdiklerini söyleyerek, “Maça iyi başladık iyi bir performans gösterdik ama rakip takım iyi reaksiyon gösterip geri geldi. Defansif açıdan öne çıkıp rakibin direncini kırdık. İyi top yapıp iyi şutlarla maçın hakimi olduk. Taraftarlarımız da bize çok büyük yardımcı oluyor. Bize enerji verip daha çok savaşmamızı sağlıyorlar” şeklinde konuştu.

TRİFUNOVİÇ: İLK 20 DAKİKA İYİ OYNAYARAK BEŞİKTAŞ’I YENEMEZSİNİZ

Yeşilgiresunspor Başantrenörü Aleksandar Trifunovic ise genç ve tecrübesiz bir takım olduklarına dikkat çekerek, “Beşiktaş’ı tebrik ederim çok iyi oynadılar. Biz de çok iyi oynadık ama ilk 20 dakika iyi oynayarak Beşiktaş’ı yenemezsiniz. Oyuna çok yavaş başladık. Çok yumuşak oynadık ve sertlik yapamadık. Beklediğimiz oyunculardan ne defansta ne de hücumda katkı alamadık. Çok genç ve tecrübesiz oyuncularımız var. Buna rağmen odaklanmaları ve ellerinden gelenin en iyilerini vermeleri lazım. Genç oyunculara önem veriyoruz ama hedeflerimiz var ve bu hedeflere de ulaşmak istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.