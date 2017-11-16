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Üst yoldan E-5’e uçan sürücü hayatını kaybetti

Kadıköy’de yaklaşık 10 metre yükseklikten D-100 Karayolu’na uçan bir otomobil, beton dökme aracına çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Üst yoldan E-5e uçan sürücü hayatını kaybetti

16 Kasım 2017 21:46
Üst yoldan E-5’e uçan sürücü hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikirtepe’de Selim Kürşat Erdoğan (47) idaresindeki 34 PG 7482 plakalı otomobil, yolda çıkıntı halinde bulunan rögar kapağına çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten E-5 karayolundaki beton dökme aracının üzerine düştü. Kazada otomobil sürücüsü Selim Kürşat Erdoğan şoför mahallinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonrasında otomobilde sıkışan sürücünün cansız bedenini, bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cansız bedeni Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anını gören bir vatandaş, “Rögar kapağına çarpıyor ve yükselip aşağıya düşüyor. O sırada buradan geçen beton pompasının üzerine düşüp, oradan yere devrildi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti” diye konuştu. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

Metin Başar
 

Etiketler: İstanbul, kaza

 

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