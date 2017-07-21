Usta: 'Artık zirvenin takımı olmak istiyoruz'

Düzce Trabzonsporlular Derneği Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen 50. yıl Trabzonsporlular Birliktelik Gecesine katılan Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta yoğun ilgi ile karşılandı.

Gecede bir konuşma yapan Usta, kulübe sahip çıkılması gerektiğini işaret ederek, “Çok çalışmamız lazım. Bu yolculukta olağanüstü engelleri aşmamız lazım. Sizler de farkındasınız. Son yıllarda gerçekten üzüntümüz fazla. Büyük bir emek vermeye çalışıyoruz. Daha çok yakın tarihimizde yaşadıklarımızı hepiniz hatırlıyorsunuz. Ama yeniden bir umut ışığını görmüş durumdayız. Hepimiz 50. yılımızda ve 50 yılla birlikte gelecek yıllarımızda artık bir daha Trabzonspor'un üzdüğü taraftarlar ve üzdüğü bir camia olmak istemiyoruz. Bunu başarmak istiyorsak her birimiz Düzce’sinden Trabzon'a kadar dünyanın her tarafındaki bütün Trabzonsporlulara gerçekten kulübe sahip çıkmak düşüyor. Küçük büyük asla ve asla demeyelim. Kulübümüze elimizden geldiği kadar ne kadar destek olabiliyorsak sonuna kadar destek olalım. Bu desteğin karşılığını mutlaka ama mutlaka göreceğimizi bilelim. Bilesiniz ki biz gecemizi gündüzümüze kattık bu zor şartlarda iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Trabzonspor tırmanışta”

Muharrem Usta, taraftara sabır dileyerek, “Yaklaşık iki yılımızı doldurmak üzereyiz. Gerçekten çok zor günler yaşadık. Ama şunu bilelim ki sizler de görüyorsunuz ki Trabzonspor bir tırmanışta ve zirveye yaklaşıyor, yaklaşmakta. Sizler merak ediyorsunuzdur bu sene nasıl bir takım olacak. Bazen ben görüyorum sosyal medyadan ya da başka yerlerde bizim taraftarlarımız transferler nerede, bu sene daha iyi olacak mıyız? Takım şöyle mi oynayacak şu oyuncu gelecek mi? Buna benzer istekler oluyor. Sadece söyleyeceğim şudur ki biz bütün bu isteklerle birlikte bu sene iyi bir takım olabilmek için kaliteli bir takım olabilmek için emin olun en az sizin kadar aceleciyiz, belki sizin kadar sabırsız ama biz ısrarla size hep bir kelimeyi söyledik. Ne olur sabredin. Sabırdan baktığınızı biliyorum ama Trabzonluların ve Trabzonsporluların bu kadar sabrettiğini hiç görmedim. Daha ne kadar sabredeceğiz bilmiyorum. Ama çok üstümüze gelirseniz bizim sabır taşımı çatlar ve bu sabır işi de hikaye olur gider. Buna karşılıklı özenle sahip çıkacağız ama emin olun biz gereğini yapacağız” şeklinde konuştu.

“Almayı düşündüğümüz oyuncular takıma hemen katkı sağlayacak”

Oyuncu transferleri ile ilgilide konuşan Usta, “Bizim takımı alacağımız oyuncuların kampa katılıp katılmamasının, ya da geç katılmasının çok fazla önemi olmayacak. Almayı düşündüğümüz oyuncuların her birisi takıma geldiğinde hemen katkı sağlayabilecek. Hemen uyum sağlayabilecek oyuncular. Hem antrenman olarak hazırlar, hem kalite olarak hazırlar hem tecrübe olarak hazırlar. Ama bu işi vakti zamanı gelmeden daha erken bitirmeye kalktığınızda bu işin Trabzonspor'a ağır bir bedeli var. Onun için birazcık daha sabır. Olacak gelecekler. Merak etmeyin ya da merak edin ama rahat olun bu sene takım gerçekten geçen seneden kesinlikle çok daha iyi olacak. Gönül rahatlığı ile seyredeceğimiz bir takımımız olacak. Zirveye oynayan bir takımımız olacak. Eğer benden Başkan 50. Yıl'da şampiyonluk demiştin ne olacak diyorsan tabii ki iddialı olacağız. Tabii ki biz de şampiyon olmak isteriz. Çünkü Trabzonspor varsa şampiyonluklara oynaması lazım. Ama şunu da unutmayın Bu takım iki sene önce kümeye gitmekten zor kurtuldu. Yaşadığımız badireleri atlattığımız sıkıntıları ne olur unutmayın. Bizim vaadimiz çok iyi bir takım olacak, zirveye oynayan bir takım olacak inşallah 50. yılda en iyisini çıkaran takım olacak” ifadelerinde bulundu.

Zirve takımı olmak istiyoruz

“Artık zirvelerin takımı olmak istiyoruz” diyen Başkan Usta, konuşmasına şöyle devam ett:

“Trabzonsporlulara yakışan bir takım olsun istiyoruz. Bütün varımızla, yoğumuzla, gecemizle, gündüzümüz de bu önümüzdeki sene de iyi iş çıkarıp birbirimizin yüzüne bakmak istiyoruz. Sizin açınızdan bakıldığında bir taraftar olarak Trabzonspor'un sportif tarafını merak ediyor olabilirsiniz. Ben size hak veriyorum. Haklı olabilirsiniz ama şunu sakın unutmayalım. Ekonomisi düzgün olmayan bir takım ne kadro kurarsa kursun, kimi alırsa alsın sonuç büyük bir hüsrandır. Haliyle biz her tarafta büyük bir mücadele vererek Trabzonsporluları mutlu etmek için uğraşıyoruz. İnşallah o güzelim takımın 50 yıldır büyük emeklerle bugünlere gelen bu camianın mutlu olacağı bir sezonu birlikte yaşarız. Buna inanın buna destek verin etrafınızda olan herkesi bu konuda Trabzonspor kulübüne sahip çıkmaları için motive edin. Bu sene kenetlenme senemiz olsun. Anlık kırgınlıklar yaşamayalım. Bu işe bir sezonluk bakalım. Çok iyi başlayabiliriz ama arada bazı sorunlar olabilir kötü başlayabiliriz çok çok iyi gidebiliriz bazı aksaklıklar yaşanabilir haftalık bu işlere bakmayın. Dediğim gibi iyi bir yıl olsun istiyoruz, güzel bir takım olsun istiyoruz, hepimizin mutlu olabileceği bir Trabzonspor olmak istiyoruz. Taş üstüne taş koyarak güzel bir inşa ortaya çıkmaya çalışıyoruz. Yapacağınızdan eminiz. Biz eminiz ve Trabzonspor'un uzun güzel bir yıl yaşayacağından sizlerin de emin olmasını istiyoruz. Trabzonspor'un bu sene iyi işler güzel işler yapması için yönetim olarak gereğini yapacağımıza söz veriyoruz. Ama sizden de söz istiyoruz. Trabzonspor sizindir. Trabzonspor buradaki gencecik evlatlarımızın geleceğidir. Trabzonspor'un ezilenlerin onurdur. Trabzonspor Anadolu'dan dünyaya yazılan büyük bir destandır. Trabzonspor Anadolu'dan dünya yazılan büyük destanla dünyanın devasa muhteşem bir kulübüdür. Bu kulübün Bordo Mavi rengi altında herkesi desteye çağırıyorum.”

Konuşmanın ardından Muharrem Usta’ya çeşitli hediyeler verildi.

Ali Yıldız

