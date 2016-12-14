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Usta bestekara büyük vefasızlık

Geçirdiği kalp krizi sonrası 81 yaşında hayata veda eden usta Bestekar İbrahim Özoral, son yolculuğuna uğurlandı. 500’ün üzerinde bestesi bulunan ve birçok ünlü isme beste yapan sanatçının cenazesine sanat camiasından katılım olmaması dikkat çekti.

Usta bestekara büyük vefasızlık

14 Aralık 2016 15:22

"Her şey bitmiştir artık" isimli dillerden düşmeyen şarkının bestekarı İbrahim Özoral, Büyükçekmece Kuba Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Belediye Başkan yardımcıları, Özoral’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Bugüne kadar 500’ün üzerinde şarkı besteleyen usta ismin cenazesine sanat camiasından katılım olmaması dikkat çekti.

“ONUN SÖZLERİYLE PARLAYAN O BÜYÜK SANATÇILARIMIZIN BUGÜN YANINDA OLMASINI AİLESİ DE BİZ DE İSTERDİK”

Usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Başkan Dr. Hasan Akgün, ”Bütün büyük sanatçılara söz yazarlığı yapmış bir sanatçımız. Bestekarlık, şairlik, söz yazarlığı yapmış, Büyükçekmece için şarkı yazan, şiir yazan ve bir çok sanatçımızın parlamasına sebep olan çok güzel, çok değerli bir hemşehrimizdi. Büyükçekmeceliydi. Allah gani gani rahmet eylesin, Tek üzüntümüz, bu kadar yıldızlardan Ersan Erdura hariç hiç birisinin bu cenazeye gelmemiş olması düşündürücüdür. Hepimiz gidiciyiz. Onun sözleriyle parlayan o büyük sanatçılarımızın bugün bu güzel havada yanında olmasını ailesi de biz de isterdik. Olmadı canları sağ olsun, İbrahim Ağabeyimizin ruhu şad olsun. Allah cenneti ile muamele eder inşallah” dedi.

İbrahim Özoral öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güzelce Mezarlığı’na defnedildi.

81 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden İbrahim Özoral, Bülent Ersoy, Zerrin Özer gibi sanatçılara şarkılar bestelemiş, birçok filmin müzik yönetmenliğini üstlenmişti.


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