Usta ikiliden türkü ziyafeti

Türk Halk Müziğinin duayen isimleri Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği "Müzikli Söyleşi" programında Esenler’li sevenleriyle bir araya geldi. Moderatörlüğünü Hakan Dedeler’in yaptığı program, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşti.

17 YIL SONRA YENİ ALBÜM

17 yıl sonra yeni albümleriyle dinleyicilerinin karşısına çıkan ikili, neden uzun bir süre albüm yapmadıklarını anlattı. Erkan Oğur, "Bilinmeyenle Karşılaşmak" albümünün 17 yıl sonunda gelme sebebini şöyle anlattı: "Her ne kadar kaydederek yaşasak da, ben müziğin kaydedilmesi mantığına ters düşen birisiyim. Müziğin bir kereye mahsus olduğunu, o anda yapılıp kıymetini kaybetmeyen biçimde hatırlanmasını tercih ediyorum. O yüzden kayıt, müziği öldürür diye bir hissim var. İçinde bulunduğumuz toplumun gereği, yapımcı firmaların bizi de ikna etmesiyle birlikte bu albümü yaptık. Bunun için biraz ara oldu."

İsmail Hakkı Demircioğlu ise, "Erkan’ın düşüncesi saygın bir duruş ama dinlemeyenlerin dinlemesi açısından kayıt önemli bir konu. Biz albüm olmasa da bu albümdeki şarkıları söylüyorduk ve bu albümle kaydetmiş olduk" ifadelerini kullandı.

NEDEN "BİLİNMEYENLE KARŞILAŞMAK"?

Erkan Oğur, albümlerine "Bilinmeyenle Karşılaşmak" adını vermelerinin hikâyesini de şöyle açıkladı:

"Albümün adı bir açıdan aşkın bir açıdan hayatın kendisini anlatıyor. Her anımızı, biraz sonra ne olacağını bilmiyoruz. Bir bilinmeyen içinde, sadece zamanı tasavvur ederek, bilinmeyen bir durumun içindeyiz. Müzik de öyle aslında, kıymetli olan müzik de o anda oluşuyor yani o da bir bilinmez diye bu ismi verdik."

TÜRKÜ DOLU GECE

Usta ikili program boyunca bir yandan müziğe dair sohbet etti bir yandan da unutulmaz türküleri seslendirdi. Gecede mini bir konser veren Oğur ve Demircioğlu, "Ömür Dediğin", "Aşkın Şarabı", "Bugün Ben Bir Güzel Gördüm" ve "Minnet Eylemem" gibi sevilen türküleri okudu. "Gökyüzünde Tüten Olsam" türküsünde Hakan Dedeler de tamburuyla usta sanatçılara eşlik etti.