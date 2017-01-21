Usta oyuncu Ayberk Atilla hayatını kaybetti. 71 yaşındaki sanatçı Ayberk Atilla, bir süredir mesane kanseri tedavisi görüyordu.

Ayberk Atilla son olarak TRT 1'de yayınlanan 80'ler dizisinin bakkal rolünü oynuyordu. Mehmet bakkal karakterine hayat veriyordu. Ayberk Atilla, yakın zamanda popüler dizilerden Kiralık Aşk dizisinde de Sadri Usta karakterini canlandırıyordu.

Ayberk Atilla kimdir?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı.