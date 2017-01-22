Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Usta oyuncu Ayberk Atilla için tören düzenlendi

Usta oyuncu Ayberk Atilla için tören düzenlendi

Hayatını kaybeden usta oyuncu Ayberk Atilla için Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tören düzenlendi. Usta sanatçının sevenleri gözyaşlarına hakim olamazken, törende duygusal anlar yaşandı.

Usta oyuncu Ayberk Atilla için tören düzenlendi

22 Ocak 2017 12:29
Usta oyuncu Ayberk Atilla için tören düzenlendi - Tıkla İzle

Bir süredir mesane kanseri tedavisi gören ve 71 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ayberk Atilla için Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tören düzenlendi. Usta sanatçının naaşı, dev Türk bayrağı asılan tiyatro sahnesine getirildi. Törene usta oyuncu Ayberk Atilla'nın eşi Gül Atilla başta olmak üzere Demet Akbağ, sanatçının son rol aldığı dizilerden “80'ler” dizisinin tüm oyuncuları, Şehir Tiyatrolarının yöneticileri ve çalışma ekibi, oyuncu arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Tören, Ayberk Atilla'nın kısa biyografisinin okunmasının ardından saygı duruşuyla devam etti. Daha sonra sahneye çıkan meslektaşları, usta sanatçıyı anarak kendisine rahmet diledi. Usta sanatçının sevenleri gözyaşlarına hakim olamazken, törende duygusal anlar yaşandı. 

Usta oyuncunun meslektaşı ve çeşitli yapımlarda uzun yıllar birlikte çalıştığı rol arkadaşı Sinan Bengier, “Rol icabı çok hastanede yattığımız oldu. Çok ölen insanı oynadık. O hep güzeldi. Binlerce bardak çay içtik beraber. Falına bakılmamış binlerce fincan kahve, binlerce kilometre yol yaptık. Sahnede yüzlerce oyuncuyla oynadım ama elektriğimin bu kadar tuttuğu bir oyuncu bir daha gelir mi bilmiyorum. Birbirimizin gözünden her şeyi anlardık. Başımız sağolsun” dedi.

“Bizi karanlıklar içerisinde ışıklı bir dünyaya sokardı, sahnede bir büyücü gibiydi”
Usta oyuncu Ayberk Atilla'yı anmak ve kendisine rahmet dilemek için kürsüye çıkan Dilek Türker ise, “İnanamıyorum. Bu kadar içten bir sevginin bu kadar öğretilmemiş nezaketin ve sevginin, bu kadar cömert, bu kadar güzel bir tiyatro aşığıyla beraber 4 yıl boyunca aynı sahneyi paylaşmak, aynı kulisi paylaşmak ve bütün hoyratlıklara, yaşadığımız kabalıklara, içimizi acıtan bütün toplumsal olaylara rağmen o içeri girdiğinde esasında bütün bu olanların bilincinde, farkında ve acısını çeken bir insan olarak gülen düşünceyi yeniden yaratır ve bizi karanlıklar içerisinde ışıklı bir dünyaya sokardı. Sahnede bir büyücü gibiydi. İyi kalpli bir büyücü, güçlü bir büyücüydü bence. Onu çok özleyeceğiz hepimiz, o gerçekten hoyratlıkların ve kabalıkların karşısında bir karşı koyan, bir insan abidesiydi. Hepimizin başı sağolsun” şeklinde konuştu.

Yapılan anma konuşmalarının ardından usta sanatçının dostları veda etmek üzere sahneye çıktı. Sahnede usta sanatçının tabutuna sarılan ve tabutunu öpen dostları gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra omuzlara alınan usta sanatçı Ayberk Atilla'nın naaşı, cenaze namazı kılınmak üzere Üsküdar Şakirin Camii'ne götürüldü. 

Mustafa Esen

Etiketler: Ayberk Atilla


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!