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Usta oyuncu Yavru, ölmeden saatler önce böyle poz vermişti

Usta oyuncu Yavru, ölmeden saatler önce böyle poz vermişti
Usta oyuncu Yavru, ölmeden saatler önce böyle poz vermişti

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Yakup Yavru’nun ölmeden saatler önce çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı.

25. Yıl Emek Ödülü'nü almak için Adana'daki Film Festivali'ne katılan usta oyuncu 66 yaşındaki Yakup Yavru, geçirdiği kalp krizi sonucunda ödülünü alamadan hayatını kaybetti. Usta oyuncunun Adana'da çekilen son fotoğrafları ise sevenlerini bir kez daha üzdü. 

Yakup Yavru'nun cenazesi memleketi Amasya'ya getirildi. Usta oyuncunun oğulları Mert Yavru, Yağız Yavru ve kızı Yakut Yavru, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Törende ayakta durmakta zorluk çeken Yakut Yavru, gözyaşlarını tutamadı. 

Öte yandan usta oyuncuya aldığı ödülün arkadaşları tarafından cenaze defnedileceği sırada yakınlarına verileceği öğrenildi. Yakup Yavru kendisi için memleketi Amasya'da yaklaşık 4,5 ay önce yaptırdığı mezarlığa ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.  

Şahin Binici
 

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