Usta şair Cemal Safi vefat etti!

Orhan Gencebay’ın 40 şarkısının söz yazarı olan usta şair Cemal Safi’nin, geçtiğimiz sene Haziran ayında yoğun bakıma kaldırıldığını duyuran ünlü sanatçı Onur Akay, usta şairin vefat ettiğini duyurdu. Instagram adresinden 11 aydır yoğun bakımda olduğunu da yazan Akay, “11 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren büyük şair Cemal Safi’yi, bugün Ankara’da tedavi olduğu hastanede kaybettik. ‘Vurgun’ Öksüz kaldı! 1990 yılında Rüyalarım Olmasa ve 1991 yılında Vurgun adlı eserlerin söz yazarı olarak, iki yıl üst üste yılın şairi seçilen yaşayan en değerli şairlerimizden Cemal Safi, KOAH hastasıydı ve beyne pıhtı atması sebebi ile aylardır yoğun bakımdan çıkamamıştı. İki şarkımın da söz yazarı olan Cemal Safi'nin cenazesi, Cuma günü Cuma namazının ardından, Bilkent Doğramacı Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.” ifadelerini kullanarak, Cemal Safi ile çekilmiş yıllar önceye ait bir fotoğrafını paylaştı.

CEMAL SAFİ KİMDİR?

1938 yılında Samsun’da dünyaya gelen usta şair Cemal Safi, 1993 yılına kadaɾ yazdığı şiiɾleɾi Vuɾgun adlı ilk kitabında yayınladı. İkinci şiir kitabı ise Sende Kalmış ismi ile yayınlandı. Şairin bugüne kadar 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere, Zekai Tunca, Selçuk Tekay, Onur Akay ve Candan Erçetin gibi çok sayıda sanatçı ve besteci tarafından 150 civarında şiiri bestelendi. Eserleri ise Zeki Müren, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı gibi çok sayıda usta yorumcu tarafından okundu. Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirilen Safi, Eminescu madalyası başta olmak üzere, defalarca Hürriyet'in Altın Kelebek, Milliyet'in Yılın En Sevilen Şarkıları birincilik ödülleri ile, TRT'nin Yılın Şairi gibi sayısız ödüle lâyık görüldü.