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Usta sanatçı hayatını kaybetti

Bozlak ustası duayen sanatçı Muammer Öztaş hayatını kaybetti. Ses sanatçısı Onur Akay, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Usta sanatçı hayatını kaybetti
Usta sanatçı hayatını kaybetti - Foto Galeri

19 Haziran 2018 21:18

Besteleriyle tanınan ünlü Bozlak ustası sanatçı Muammer Öztaş, 3 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medya hesabından duyurdu. Akay, “Türkülerin yine boynu bükük kaldı! Bozlak ustası duayen sanatçı Muammer Öztaş’ı, 1 saat önce kaybettik. 3 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen Öztaş’ın cenazesi, yarın 20 Haziran Çarşamba günü, ikindin namazına müteakip Aksaray Sarıyahşi Sipahiler Köyü’nde defnedilecektir. Değerli üstadımız, yeni albümünü hazırlamıştı ve bugünlerde çıkaracaktı. Mekanı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı ve usta sanatçının fotoğrafını paylaştı.  

 

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