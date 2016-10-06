Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, kendisine ait twitter hesabından camiaya önemli mesajlar gönderdi. Uzun süredir sosyal medyayı kullanmayan Usta, sessizliğini bozdu. Usta, "Skora bağlı olarak, kazanınca mutluluk, kaybedince üzüntü ve eleştiri işin doğasında var. Hele ki kayıp çoksa eleştiri de zirve yapar. Unutmayalım ki zor günlerde herkes teraziye ve görücüye çıkar. Zaman, tüm camiamızın el birliğiyle zor günleri atlatma zamanıdır. Gönül ister ki hep iyi olsun, güzel olsun. Ancak ne yazık ki yara derin. Biriken günah o kadar çok ki acı çekmeyince tatlı da olmayacak. Bu bir süreç. Az ya da çok beklenen bir durum. Buralardan çıkıp birlikte aydınlık geleceği inşa edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sarılıp geçmişe avunmak olmaz. O günleri tekrar yakalamak çok zor bir mücadele gerektirir. Değerli dostlar, umudu kaybedip pes etmek yok" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin