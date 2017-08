Ustadan çırağına anlamlı jest

Bayan Kuaförü Gülay Şanal’ın Aydoğdu Mahallesi’ndeki Kuaförler Sokağı olarak bilinen Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan ilk işyerinin açılışına Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın yanı sıra Nazilli Berberler ve Kuaför Odası Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Akyıldız, Oda başkan Yardımcısı Nuray Kaynak, Şanal’ın yakınları ve kuaförlük mesleğini öğrendiği, 25 yıl ustalığını yapan ve yanında çalıştığı Kuaför Coşkun Özırmak katıldı. Okunan duaların ardından açılış kurdelesini oda başkanı ve ustası ile birlikte kesen Kuaför Gülay Şanal, “Mesleğe 14 yaşında başladım. 30 yıldır bu meslekteyim ve burası benim ilk işyerim. Kısa bir süre önce bir arkadaşıma ortak yerimiz vardı ama devam etmedik. İşyerimizde 3 personelle hizmet vereceğiz. Hayatı boyunca yaşayacakları en büyük mutluluk olan düğülerinde en güzel olmak isteyen genç kızlarımızı gelin olarak en iyi şekilde hazırlamak benim için büyük bir gurur. Her genç kızımız o özel günlerinde fotoğraflarda en güzel olmayı hak ediyor. Onların mutluluğu benim mutluluğum. Bu nedenle işimi severek yapıyorum. Çünkü kuaförden mutlu çıkan, ömür boyu da aynı şekilde kalıyor” dedi.

Şanal’ın 25 yıllık ustası Coşkun Özırmak, “Gülay Hanım, benim yanımda 25 yıl çalıştı. Çıraklık, kalfalık ve ustalık döneminde beraberdik. Gülay Hanım, çok iyi, azimli, işini seven, dürüst, düzgün, başarılı ve iş aşkı olan bir meslektaşımız. İnşallah kendi iş yerinde daha iyi olacak. Atalarımızın dediği gibi ‘boynuz kulağı her zaman geçmelidir” dedi.



Üyelerimizin her zaman yanındayız



Nazilli Berberler ve Kuaför Odası Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Akyıldız da konuşmasına öncelikle hayırlı olsun dilekleri ile başlayarak, “Odamıza yeni bir üye olarak kayıt ettiğimiz Bayan Kuaförümüz Gülay Şanal’a destek vermek için geldik. Her biri birbirinden değerli kuaför ve berber üyelerimizle gurur duyuyoruz. Mesleklerini icra ederken kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı ilke edinen üyelerimize ve yeni üyemiz Gülay Şanal’a işlerinde başarılar diliyorum. Oda yönetimi olarak görevimiz üyelerimizin dertlerine, sorunlarına çözüm olmak ve Nazilli halkına en iyi şekilde de hizmet etmelerini sağlamaktır” dedi.

Ali Soydemir