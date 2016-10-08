Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, açıklamalarda bulundu. Usta, Yapımına devam edilen Akyazı Stadyumuyla ilgili tarih vermenin çok doğru bir enformasyon olmayacağını belirterek, "Stadyumda sona yaklaşıyoruz. Bu ayın sonuna kadar toparlanmış olacak ve sonraki ayda maç oynamaya başlayacağımızı düşünüyorum. Türkiye’de dünyada stadyumlar takımların hayat serüvenlerinde statlar çok önemli dönüm noktası oluştururlar. Beşiktaş’ın yeni stadyumu Beşiktaş’ın dönüşümü için çok önemli bir katkı olmuştur. Galatasaray için, Fenerbançe, Konyaspor ve Bursaspor’da bunları gördük. İnanıyorum ki burada yeni bir hayata başlayacak. Burası yeni bir soluk olacak nefes olacaktır. Ayağa kalkması için bir güç olacaktır. Statlar taraftarıyla daha güzel olur. Burada güzel günlerimizi olacak. Geleceğimiz açısından önemli bir stat ve dönüm noktası olacak" dedi.

"TRABZONSPOR’UN AYAĞA KALKMAYA İHTİYACI VAR"

Trabzonspor’un ayağa kalkmaya ihtiyacı olduğunu belirten Usta, "Zor bir dönem yaşıyoruz. Yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacımız var. Trabzonspor’un kendini yenilemesi gerekiyor. Yeniden inşa edilmesi söz konusu ama çok zor. Saha dışına bakıldığında epey yol alınmış gibi gözüküyor. Baya bir mesafe aldık ama bundan sonra işimiz kolay değil. Saha içinde de gönül ister ki başkan olarak iyi işler yapalım. Bu sürece direnç göstermemiz gerekiyor. Saha sonuçları hep böyle gitmeyecek. Gönül ister ki fırtına gibi bir kadronuz olsun ama Trabzonspor’un içinden geçtiği şartlar şöyle bir tablo ortaya çıkardı. Biz UEFA ile yaptığımız anlaşmalar gereği çok küçük bir bütçe içerisine sığınmak durumundayız. Devre arasında yapacağız ve sezon sonu yapacağımız çok iyi takviyelerle bu takım tekrar ayağa kalkacaktır. Trabzonspor’u hep birlikte yıllar içinde bu hale getirdik. Hep birlikte bunu ayağa kaldırmak durumundayız. Hadi yönetim değişsin, hadi hoca ve oyuncu değişsin demeyle bu sorunlar çözülmüyor. Bu işin temelinde yatar sorun istikrar. Biz hep beraber bu istikrarı yakalarsak bugünler geride kalacak " diye konuştu.

"TRABZONSPOR’UN TARAFTAR SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Akyazı Stadyumunun isim hakkıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Usta, "Bunun çeşitli nedenleri var. Birçok alanda ciddi anlaşmalar yaptık. Şu anda locaların önünde bulunuyoruz. Taraftar apartman yapıldı diyor ben de ilk gördüğümde tepki koydum. Burayı da düzenleyeceğiz. 41 bin 461 koltuk var. 10 bin üzerinde kombine satışı gerçekleştirdik. Trabzon’da amatör spor kulüplerinde lisanslı olan 5 Bin 500 tane lisansı oyuncu var. Onlara sponsor bulduk ve maçlara gelme kararlılığında olan bütün futbolculara 4 bin 500 lisanslı futbolcunun kombinesini ve passolig kartını Trabzonspor olarak vereceğiz. Yine finanslarını bizim bulmamız kaydıyla üniversite ve liselerden 6 bin gencimizi kombinesini ve passolig kartlarını vereceğiz. Trabzon’da antrenörler, amatör kulüplerin yöneticileri ve Trabzonspor’u bugüne kadar yöneten ve yönetim kurullarında görev alanlar olmak üzere 4 bin 500 kişilikte böyle bir grubumuz olacak. Bin 500 kişilikte ailesiyle gelecek olanları kombinelerini ve passolig kartlarını biz ayarlayacağız. Bunların hepsini sponsorlarını bulmak kaydıyla Trabzonspor olarak biz ayarlayacağız. 41 bin 461 kişilik stadyumda gerçekten Trabzonspor’a destek olacak yeni bir kitle oluşturacağız. 25 bin kombineyi buradaki ilk maçımıza yetiştirmiş olacağız" açıklamasında bulundu.

"DERDİMİZ TAKIM OLAMAMA"

Usta, "Biz baştan beri bunu söylüyoruz bu sene kırılgan bir takım olacağını biliyorduk. Bu kadarını beklemiyorduk. 6 maçta 4 maçın kaybedilmesi benim için de hayal kırıklığı. Biz yeniden yapılanma içierisindeyiz. Bu dediğimiz sahada 11’in becerebileceği bir şey değil. Taraftarında desteklemediği kötü gününde sahip çıkmadığı bir Trabzonspor’un dirilmesini beklemek hayaldir. Bu takıma destek vermemiz lazım. Derdimiz takım olamama. İskelet oluşturamadık. Bu sorun tek tek oyuncu sorunu değildir. Dünyanın en büyük starları koyarsanız kaybolur gider. Bunun bir dönüşü olacak.Devre arasında ve sezon sonunda takım içinde oyuncu anlamında tabi ki hamlelerimiz olacak daha iyi olabilmek için. Önemli olan istikrar. Trabzonspor’un istikrara ihtiyacı var" dedi.

"ERSUN YANAL KENDİNİ TRABZON’A ADAMIŞ DURUMDA"

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın her şeyin farkında olduğunu belirten Usta, "Ersun Yanal, bu takıma başından beri olağanüstü mesai veriyor. Hoca en az benim kadar, taraftar kadar bu takıma kendisini vermiş ve daha fazlasını vermek için çırpınıyor. Kendisini gerçekten takıma ve Trabzonspor’un geleceğine adamış durumda. O nedenle hiç kimsenin kafasında Ersun hoca motive değil diye bir şey geçmesin. Hoca ile oyuncular arasında ve bizler arasında bir sorun yok. Kimse sorun var diye düşünmesin. Biz çaprazlama sorgulamada yapıyoruz. Hoca da bunu istedi. Ortada bir sorun olup olmadığını anlamak için. Bilmediğimiz bir tablo var mı diye. Baktığımızda oyuncularımız arasında veya hoca ile oyuncular arasında bizimle, belki de Trabzonspor tarihinde görülmemiş bir dizayn var. Fakat bu sonuçlara yansımamış durumunda" ifadelerini kullandı.

"KAPTAN ONUR’A BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, takımın toparlanmaya ihtiyacı olduğunu ve kaptan Onur’a büyük bir görev düştüğünü belirterek, "Takımın atmama gibi sorunu var. Gol yediği zaman toparlanamama sorunu var. Gol yendiğinde takım kenarda hocayı görmez. Bu noktada takım içinde derlenmeye ve toparlanmaya ihtiyacı var. Üçgenin bir ayağı kaptan Onur. Hepiniz kadar Trabzonsporlu, 10 yıldır burada. Takım içerisinde en tecrübelimiz. Şu anda konuştuğum konulara kaptanımız sahip çıkmalı. Bu ihtiyacı giderirken yine ağabey konumunda olanlar vardır. Onurla biz bunları milli takımda olsa konuşuyoruz. Onur ve arkadaşları daha böyle sahip çıkmasına bugünkünden daha fazla ihtiyacımız var. Sportif direktör konusu gündemimize gelmedi hiçbir zaman" şeklinde konuştu.