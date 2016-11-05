Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında verdiği kararlardan dolayı hakem Mete Kalkavan’a bordo-mavililer büyük tepki gösterirken, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da Kalkavan’ı Twitter hesabından topa tuttu. Başkan Usta, "Milyonların ahını alarak mı yaşayacaksın, sokağa çıkacaksın. Çoluk çocuğuna bırakacağın bu mirasla nasıl insanların yüzüne bakacaksın. Yusuf saha dışında ona kırmızılık hareketi yapan sahada öyle mi... Madem ki sahada tiyatro oynanacak Yusuf’ların ne işi vardı burada. Bu işe kim dur diyecek. Yeter!" diyerek Kalkavan’ın kararlarını eleştirdi.